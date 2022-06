Afklaret Harder om Nadim: Der er intet akavet mellem os

Der var noget mere stille på EM-landsholdets træningsanlæg i Helsingør tirsdag, end det var tilfældet mandag.

På ugens første dag holdt Nadia Nadim hof for pressen, som glubsk søgte svar på, hvorfor hun er blevet ambassadør for VM i Qatar.

Det endte nærmest i mundhuggeri mellem den karismatiske fodboldspiller og dele af pressekorpset.

Tirsdag var der ro. Solen skinnede, og der var ikke ligefrem konfrontationer i luften. Pernille Harder, landsholdets nok største stjerne, så ud til at nyde det og medgav, at hun var glad for, at tirsdag ikke lignede mandag.

- Det var fint, at vi fik brugt dagen i går på at snakke ud om det med medierne. Det var nødvendigt, tror jeg, siger Pernille Harder.

Foto: Lars Poulsen

Nadia Nadim havde i flere måneder holdt sig i skjul fra pressen og undgået at svare på, hvorfor hun er ambassadør for en slutrunde i et land, der har et kritisabelt forhold til menneskerettigheder, og hvor tusindvis af migrantarbejdere er døde under forberedelserne til VM.

Det er blandt andet ulovligt at være homoseksuel i Qatar, hvilket vedkommer Pernille Harder, som er homoseksuel, og det har medvirket til spekulationer om muligheden for uro i EM-truppen. Men uro har der ikke været endnu.

- Det har været fint. Der har ikke været noget. Nadia er bare smeltet ind. Det har været hyggeligt og dejligt at se alle igen, siger Pernille Harder og fortæller, at der ikke har været noget stormøde om Nadia Nadims ambassadørskab og de potentielle effekter på stemningen i landsholdstruppen.

- Der er ikke noget problem i truppen, så hvis vi havde haft et stort møde, tror jeg næsten, vi havde gjort det til et problem, siger Pernille Harder.

Foto: Lars Poulsen

Harder og Nadim er nok de to største stjerner på landsholdet, og Harder er mildest talt uenig med Nadim om måden, hun forsøger at påvirke Qatar på. Men hun understreger, at det ikke slår skår i deres forhold.

- Der er forskellige holdninger og overbevisninger til det, men det gør ikke, at jeg ikke kan spille på hold med hende og snakke med hende, som jeg altid har gjort.

- Vi har også været uenige om mange andre ting i årenes løb, siger Harder med et grin, inden tonen igen bliver mere alvorlig.

- Nadia har jo ikke noget imod, at jeg er homoseksuel, så der er ikke noget akavet mellem os. Jeg kan godt forstå, at medierne synes, at det er interessant. Men vi lægger alt det politiske og den slags væk, når vi er her og spiller fodbold, for vi skal ud at præstere, siger Pernille Harder.

Nadia Nadim fortalte mandag, at hun vil kæmpe for, at Pernille Harder og hendes kæreste på et tidspunkt lovligt kan kysse hinanden på gaden i Qatar.

- Det er selvfølgelig godt, at hun vil det, siger Pernille Harder, som dog ikke har stor fidus til Nadia Nadims metoder.

- Jeg havde ikke følt, at jeg kunne ændre på noget, hvis jeg var ambassadør, men det mener Nadia, at hun kan, og det accepterer jeg, siger Pernille Harder, inden hun trippede ud på den velfriserede fodboldbane i Helsingør til EM-samlingens anden træning.