Aflyst alt for sent

En tur i UEFA-land afslører for langsom handling og manglende demokrati. EM burde have været udskudt langt tidligere

UEFA TRAF den rigtige beslutning. EM er udskudt et år.

Men hvorfor skulle det dog tage så lang tid at nå frem til den eneste mulige løsning?

SVARET skal nok findes i økonomien, og vi kan roligt konstatere, at UEFA i disse coronatider ikke vinder priser for hurtighed eller fornuftig opførsel.

Og showet tirsdag med de såkaldte videomøder med alle sportens hovedaktører var ikke andet end skindemokrati og spil for galleriet.

FØRST det med handlekraft og hurtighed, eller mangel på samme. I alt for lang tid lod UEFA kampene fortsætte i Champions League og Europa League.

FC Københavns Ståle Solbakken kom med sin berettigede kritik af at skulle spille for publikum i Tyrkiet, mens stort set alle andre havde lukket ned.

Solbakken fik ikke medløb fra fodboldlederne.

DET PÅ TRODS af at UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, blot ugen før på den Kreml-koreograferede kongres i Amsterdam med patos havde sagt, at formål kommer over profit.

Den troede han vel næppe selv på.

OG SÅ til demokratiet i UEFA.

Det hedder sig, at kongressen er øverste myndighed og at eksekutivkomitéen, hvor DBU’s formand, Jesper Møller, har sæde, træffer de vigtige beslutninger.

Tirsdag havde UEFA planlagt videomøder ad tre omgange med fodboldens interessenter.

FØRSTE møde klokken 10 med repræsentanter for spillere, ligaer og klubber.

Andet møde klokken 13 med de 55 medlemslande. Og endelig skulle eksekutivkomitéen samles omkring skærmene klokken 15 for at slå sømmene i.

MEN allerede efter det første møde kunne flere medier, herunder Ekstra Bladet, fortælle, at beslutningen om at flytte EM var truffet.

Det var sket for at gøre plads til at spille de nationale ligaer færdige.

SUPERLIGAEN kommer næppe i gang før slutningen af april, så der bliver god brug for juni måned, hvor EM skulle have været spillet.

I løbet af formiddagen lavede UEFA sideløbende med møderne en aftale med FIFA om, at FIFA’s nye klub-VM med 24 hold viger pladsen næste sommer for at gøre plads til EM og til Sydamerikas Copa America, som i går ligeledes blev udsat et år.

ALLE disse øvelser blev udført af et trekløver i UEFA.

Uden om medlemslandene og uden om eksekutivkomitéen, som blot fik en orientering på under et kvarter.

Det er ikke meget, Jesper Møller og hans kolleger yder for de 1,2 millioner kroner, de får om året for at sidde i eksekutivkomitéen.

Løbet er blevet kørt af UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, sammen med generalsekretær Theodore Theodoridis og direktøren Giorgio Marchetti.

DEMOKRATI har der ikke været meget af, men de skulle havde gjort det for en uge siden.

Dog nåede de trods alt frem til den rigtige beslutning.

Der er dog stadig en del hængepartier. En arbejdsgruppe skal se på, hvordan Champions League og Europa League kan spilles færdig.

Meget afhænger selvfølgelig af coronaen, men håbet er, at Champions League-finalen kan spilles 27. juni i Istanbul.

DE MANGE danskere, der har købt billet til EM-slutrunden, i år kan glæde sig over, at billetterne kan bruges næste år.

Og er nogen forhindret betales pengene tilbage.

EM ER således på plads, men det forholder sig straks anderledes med OL, som skal begynde i juli i Tokyo.

Den Internationale Olympiske Komité holdt også møde i går, og her besluttede de, at forberedelserne fortsætter som planlagt.

I EN ERKLÆRING fra IOC hedder det, at der er fire måneder til OL, så der er ingen grund til drastiske beslutninger.

De olympiske kejsere lever i sandhed i deres egen verden.

