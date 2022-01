Afrika savner større europæisk respekt for slutrunde

Når kickoff søndag klokken 17 lyder til åbningskampen mellem værtsnationen Cameroun og Burkina Faso, har det været med en rodet optakt til Africa Cup of Nations.

Først var det planen at afholde turneringen i sommeren 2021, men af klimamæssige hensyn blev den rykket til januar/februar samme år, men her kom coronapandemien i vejen.

Et år forsinket tørner kontinentets 24 bedste nationer nu sammen i Cameroun, men optakten har til det sidste været præget af usikkerhed.

Coronaens Omikron-variant blev først opdaget i Sydafrika og spredte sig i december med så stor hast i Afrika, at turneringens afvikling igen kom i fare.

Mange nationer er ramt af smitte op til starten, men fodbold skal der altså spilles på kontinentet, der i forløbet har savnet respekt fra Europa, hvor store klubber i de største ligaer har været imod afviklingen, fordi de skulle afgive spillere i op til mere end en måned.

Den tidligere stjerne Samuel Eto'o, der nu er fodboldpræsident i Camerouns forbund, har været hård i retorikken.

- Hvis EM kunne finde sted med fulde stadioner i mange byer midt i en pandemi, hvorfor skulle Africa Cup of Nations så ikke kunne finde sted i Cameroun? har Eto'o spurgt i et interview med Canal+ op til slutrunden.

- Eller forsøger folk som altid at sige, at afrikanere ikke er noget værd? supplerede Eto'o.

Også præsidenten for Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF), Patrice Motsepe, har understreget, at man kan afvikle en turnering på fuld højde med Europas EM.

- Sammen med det camerounske folk kommer vi til at afvikle en exceptionel turnering. Det vil blive den mest succesfulde Africa Cup of Nations nogensinde.

- Verden vil komme til at se det bedste af afrikansk fodbold. Vi kan afvikle en turnering på samme niveau som enhver turnering i Europa, sagde Motsepe ifølge Arab News.

Liverpool-manager Jürgen Klopp oplevede også at komme i strid modvind, da han på et pressemøde kom til at omtale Africa Cup of Nations som 'en lille turnering'.

Den tidligere senegalesiske stjerne Aliou Cissé, der nu er landstræner for sit land, røg op i det røde felt.

- Hvem tror Klopp, han er? Jeg respekterer Liverpool, men ikke Klopp, der underminerer afrikansk fodbold. Han er, hvor han er i dag på grund af afrikanske spillere som Mohamed Salah, Sadio Mané, Naby Keita og Joel Matip, tordnede Cissé.

Klopp måtte beklage og forklarede, at han var blevet misforstået og ikke havde ment det 'på den måde'.

Der har i det hele taget været en modstand fra Premier League-klubberne, der i stor grad må undvære afrikanske spillere i januar og så endda i en periode, hvor mange spillere er ude med coronavirus.

De engelske klubber har også udtrykt deres bekymring for, at spillere kan blive ramt af karantæner, når de skal tilbage fra den afrikanske slutrunde.

I sidste ende fik de engelske klubber en lille luns, da de fik lov til at holde på spillerne i en uge mere, så de kunne være med i årets første spillerunde.

Dermed har de komplette trupper været samlet i relativt kort tid, når det går løs fra søndag, og mange nationer har desuden i et eller andet omgang fået forberedelserne forstyrret af corona.

Kap Verde, der søndag åbner turneringen mod Etiopien, har op til turneringen været ramt af hele 21 smittetilfælde. Torsdag blev også Gabon ramt af flere tilfælde, herunder Arsenal-stjernen Pierre-Emerick Aubameyang.

Omstændighederne lægger op til en uforudsigelig turnering, og bookmakerne vurderer også, at et meget bredt felt kan stryge til tops.

Senegal og Algeriet, der mødtes i den seneste finale med sidstnævnte som vinder, er de største favoritter.