Afrikansk værtsnation bøvler med corona før stor turnering

Camerouns fodboldlandshold er blevet ramt af fire coronatilfælde med lidt over en uge til åbningskampen mod Burkina Faso ved Africa Cup of Nations, som Cameroun selv er vært for.

Pierre Kunde Malong, Jean Efala, Michael Ngadeu Ngadjui og den tidligere AaB-spiller Christian Bassogog er blevet smittet, meddeler forbundet på Twitter.

Også Algeriet, Elfenbenskysten og Marokko er blevet ramt af coronasmitte i den seneste tid.

Africa Cup of Nations er det afrikanske kontinents største fodboldturnering.

I tiden op til turneringsstarten har der været spekulationer om, hvorvidt den generelle smittestigning kunne sætte en stopper for begivenheden.

Kort før jul slog præsidenten for Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF), Patrice Motsepe, imidlertid fast, at turneringen gennemføres.

- Den 9. januar kommer jeg til at se kampen mellem Cameroun og Burkina Faso, sagde han på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

CAF har givet spillere, der er udtaget til Africa Cup of Nations, lov til at blive i deres klubber frem til 3. januar.

Oprindeligt skulle spillerne som udgangspunkt frigives af deres klubber 27. december, men den plan blev ændret med kort varsel.

Africa Cup of Nations skulle oprindeligt have været afholdt i sommeren 2021, men man flyttede det til januar og februar 2021 på grund af klimaforholdene.

Senere blev turneringen så rykket for anden gang, så den nu afvikles fra 9. januar til 6. februar 2022.

Cameroun var udpeget som vært for Africa Cup of Nations i 2019, men året forinden fik landet frataget værtskabet.

Årsagen var, at landet ikke var langt nok henne i forberedelserne, og desuden kunne man ikke garantere for sikkerheden. I stedet fik Cameroun ansvaret for den efterfølgende udgave.

Algeriet stiller i 2022 op som forsvarende mester.