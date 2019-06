Afslører dansk udskiftning

UDINE (Ekstra Bladet): Joakim Mæhle havde flammer i øjnene og ærgrelsen på læberne, da han mandag aften gav luft for sin ufiltrerede skuffelse over bænkepladsen mod Tyskland ved EM-slutrunden for U21-landshold.

Torsdag aften vil landstræner Niels Frederiksens dispositioner mod Østrig komme under lup – især i forhold til Joakim Mæhle.

Landstræneren har imidlertid vist sig yderst klar i Mæhlet… Den tidligere AaB-back får mulighed for at bevise, at der var grund til frustrationerne.

Da landsholdet i går formiddag havde sidste træning i juniheden i den lille by Tarcento, hvor der er kig til alperne, trak landstræneren den utilfredse spiller til side i den korte periode, hvor pressen stadig måtte være til stede.

Samtalen havde tydeligvis ikke karaktér af belæring. Intet i kropssproget antydede uenigheder.

Det er der en god grund til.

Joakim Mæhle er udset til startformationen mod Østrig, hvor han kommer til at afløse den skadede Mads Valentin i en uvant rolle i venstresiden.

Mæhle og Niels Frederiksen i snak. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Niels Frederiksen under det skuffende 1-3-nederlag mod Tyskland. foto: LArs Poulsen/Polfoto

Landstræner Niels Frederiksen holdt forventeligt den oplysning tilbage, da han holdt pressemøde før skæbnekampen mod Østrig. Men landstræneren var meget omhyggelig med at understrege, at Joakim Mæhles reaktion efter åbningskampen ikke var et problem, og det var ikke på landstrænerens foranledning, at landsholdsspilleren undskyldte sin opførsel i et indlæg på sin Twitter-profil.

- Det var Joakim selv, der traf den beslutning, og det, synes jeg, var fint. Det var ikke noget, han fik besked på, at han skulle. Hverken fra mig eller fra spillerne, sagde Niels Frederiksen .

Genk-backen har haft en sensationel sæson i højre forsvarsside, men ved EM kommer han ikke til at skubbe Rasmus Nissen ud. Nissen var blandt de bedste i åbningskampen, hvor han var en væsentlig årsag til Robert Skov kom så strålende fra start.

Joakim Mæhle i venstre side åbner nogle yderst spændende perspektiver i den side, hvor Jacob Bruun Larsen åbnede EM blegt. Med Mæhle til at patruljere ved sidelinjen kan det danske Dortmund-talent få frihed til at søge ind i banen, hvor han bliver målfarlig.

