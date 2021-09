Afslører: Derfor afbrød de skandale-kamp

Der gik ikke mere end et par minutter, inden kampen mellem Brasilien og Argentina blev afbrudt og siden helt suspenderet. Det skete, da de brasilianske sundhedsmyndigheder (Anvisa red.) pludselig dukkede op ved udskiftningsbænkene.

Nu har sundhedsmyndighederne leveret deres forklaring på, hvad der foregik. Det sker på deres hjemmeside.

Her bliver der peget på, at fire af de argentinske spillere var kommet ind i Brasilien i strid med landets coronaregler. Det var de ifølge myndigheder, da de havde erklæret forkerte oplysninger.

Reglerne i Brasilien siger, at hvis man har været i Storbritannien, Sydafrika, Nordirland eller Indien i de seneste 14 dage, så kan man ikke komme ind i Brasilien.

- De pågældende spillere erklærede, at de ikke har passeret nogen af ​​de fire lande med begrænsninger i de sidste 14 dage. De rejsende ankom til Brasilien med fly fra Caracas/Venezuela til Guarulhos.

Dog nåede uofficielle nyheder til Anvisa, der rapporterede om falske udsagn fra de rejsende, skriver myndighederne.

Tog kontakt til politiet

Da det gik op for dem at meddelelser om, at de fire argentinske spillere var korrekt, så tog man kontakt til politiet.

Det bliver af ANVISA opfattet som en klar overtrædelse af reglerne om corona, ligesom det strider mod de brasilianske regler for immigrationskontrol. Endvidere peger de på, at man betragter situationen som en alvorlig sundhedsrisiko.

Derfor har man rådet de lokale sundhedsmyndigheder til at fastlægge en øjeblikkelig karantæne af spillerne, så de ikke kan være med til aktiviteter på brasiliansk grund - og at de hurtigt skal ud af Brasilien.

De fire spillere er efter al sandsynlighedMartinez, Buendia, Lo Celso og Romero.