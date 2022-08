Afslører Ståles løn

Det norske fodboldforbund har offentliggjort Ståle Solbakkens hyre for at være landstræner

Ståle Solbakken lagde ikke selv skjul på, at han gik markant ned i løn, da han røg ud af FC København og i stedet blev norsk landstræner.

50 procent hævdede han selv dengang uden at ville sætte beløb på. Det gør det norske fodboldforbund til gengæld nu.

De oplyser, at Solbakken får fem millioner kroner norske kroner om året svarende til 3,6 millioner danske kroner. Derudover kan han score bonusser på op til en million norske kroner svarende til 725.000 danske kroner.

Offentliggørelsen sker på baggrund af en diskussion i Norge om, hvorvidt den nye landstræner for kvinderne, Hege Riise, burde have det samme i løn som herrernes landstræner.

Det gør hun ikke, kan man roligt konkludere.

Hege Riise må således nøjes med en tredjedel af Ståle Solbakkens grundløn - svarende til 1,2 millioner danske kroner.

Hege Riise overtog jobbet som norsk landstræner i starten af august. Foto: Ritzau Scanpix

Præsidenten for det norske fodboldforbund Lisa Klaveness forklarer, at det er umuligt at sammenligne de to ting.

– Selv om det selvfølgelig er NFF, som beslutter løn for begge landstrænere, er realiteterne alligevel, at vi på en eller anden må forhold os til to fundamentalt forskellige markeder. Vi arbejder for ligestilling, men skal samtidig konkurrere i to markeder, som i Norge og i Verden er ekstremt ulige på mange måder - også når det gælder løn, siger hun til forbundets hjemmeside.

Ekstra Bladet har tidligere omtalt, at Ståle Solbakken fik op mod ti millioner kroner om året for at være manager i FC København. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fik han desuden mere end 20 millioner kroner med i kompensation efter fyringen.