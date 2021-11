Afsløret af konens billeder: I knibe efter milliardær-fest

Robert Lewandowski tiltrækker sig opmærksomhed af den triste slags efter at have prioriteret filmoptagelse og fest over landsholdet

Verdens bedste angriber får ikke verdens bedste omtalte i øjeblikket.

Robert Lewandowski er røget i mediernes søgelys i kølvandet på Polens nederlag til Ungarn tidligere i november.

Her var Bayern-stjernen højst overraskende placeret på bænken i de to landes afsluttende kamp i VM-kvalifikationspuljen.

Årsagen skulle angiveligt tage afsæt i, at værterne i Warszawa allerede var sikre på andenpladsen og playoff-adgang inden dysten, hvorfor Lewandowski selv havde anmodet om at blive skånet.

Sådan udlagde han selv teksten i en erklæring i kølvandet på kampen, hvor han aldrig blev sendt i spil.

Lewandowski sparede dog ikke på kræfterne dagen inden opgøret, hvor han deltog i en celeber fest hos den polske milliardær Rafal Brzoska. Det har billedmateriale fra Lewandowskis kone, Anna, bevidnet på de sociale medier.

Sådan skriver flere store tyske medier, heriblandt Sport1 og ARD.

Og der var såmænd også tid til mere end det, beretter medierne. Den Ballon d'Or-nominerede bomber var også på filmoptagelser i forbindelse med produktionen af en Amazon-dokumentar om sig selv.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Men hvorfor alt postyret? Polen var jo endt på andenpladsen uanset hvad? Den forklaring kommer man ikke langt med alle steder.

Lewandowskis fravær er blevet problematiseret, da Polen jagtede vigtige point i kampen om at blive seedet, ligesom angriberen med afstand er det største trækplaster for fans, der betaler i dyre domme for entrébilletterne.

Zbigniew Boniek, der er tidligere præsident for det polske fodboldforbund, er i hvert fald ikke i tivivl om, at Lewandowski har en dårlig sag.

- Hvis jeg stadig havde været præsident, og landstræner Paulo Sousa havde fortalt mig om situationen, ville jeg have inviteret ham og Robert ind til at møde og sagt, at det var uacceptabelt, siger Boniek ifølge Sport1.

Robert Lewandowski virker ikke til at være påvirket af den negative omtale. Nyd hans magiske saksesparkscoring fra Bayerns seneste CL-sejr her: