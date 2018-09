Afsløring: Denne træner-duo overtager landsholdet

Netop nu er det alternative fodboldlandshold samlet under holdets to nye trænere, der skal stå i spidsen for det rød-hvide sammenskrab af spillere fra de lavere rækker.

Ekstra Bladet erfarer, at de to alternative landstrænere er 47-årige Benny Gall og 54-årige Hasse Kuhn.

DBU og de to ’viceværter’ har samlet spillerne til et orienteringsmøde klokken 13 i DBU's hovedkvarter i Brøndby. Her bliver de klædt på i forhold til, hvad de må sige og gøre de kommende døgn, før de for første gang også bliver klædt i rødt og hvidt onsdag aften i Slovakiet.

Aftalen med det nye kuld gælder ifølge Ekstra Bladets oplysninger kun for denne ene kamp, mens søndagens kamp mod Wales stadig står åben. Det gælder selvsagt også de to interim-trænere.

Benny Gall ved den afsluttende træning på Old Trafford, inden FCK mødte Manchester United i Champions League i 2006. Foto: Jens Dresling

Benny Gall er netop stoppet som træner i Avarta, og han har tidligere været i KB, B.93, Elite 3000 og i AB som assistent.

Som spiller var han målmand i Fremad Amager, KB, Brønshøj, Dordrecht, De Graafschap, Shrewsbury Town, Esbjerg og FC København, så han har en vis, international erfaring på lavere niveau.

Hasse Kuhn, der tidligere har været Lyngby-træner, skal være den anden del af træner-teamet for det danske landshold mod Slovakiet. Foto: Steen Wrem

Hasse Kuhn er træner i Skjold Birkerød, der ligger næstsidst i Danmarksseriens Pulje 1. Han har tidligere trænet Lundtofte Boldklub, Lyngby, VSB og HIK.

Som aktiv repræsenterede han Rønne IK, Kastrup, B 1909, Lyngby, HIK og Søllerød.

Han er bror til Allan Kuhn, cheftræner i Hobro.

2. divisionsklub bekræfter: Topscorer udtaget til landsholdet

DBU sender landsholdet til tælling: - Et tomt og ynkeligt slag i luften

Afsløring: Her er DBU's nye landshold