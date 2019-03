Afsløring: Gravesen får stor tv-rolle

Thomas Gravesen forsvandt fuldstændig fra fodboldscenen, da han i 2008 stoppede sin karriere i skotske Celtic.

Han flyttede til Las Vegas, men vendte siden hjem til Danmark og kom op til fodbold-overfladen igen.

Han blev sidste år fodboldekspert hos Discovery til kampene i Premier League, hvor han har stor erfaring fra sine succesrige år hos Everton.

Men nu tager Thomas Gravesen, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, et nyt step hos Discovery, når han bliver fodboldekspert i forbindelse med landsholdsdækningen. Han afløser Frank Arnesen, der er blevet sportsdirektør for Anderlecht og derfor ikke længere har tid til at være ekspert på Discovery.

Discovery har sikret sig rettighederne til Danmarks kampe i EM-kvalifikationen, og her skal Gravesen guide danskerne i mål.

Alle husker Thomas Gravesen fra banen som en fighter, der aldrig gav op. Som en af de få danskere nåede han at spille i Real Madrid. Her ses han i en kamp fra 2006 mod Villarreal, hvor Marcos Senna taber duellen. Foto: Bernat Armangue, AP

Skal guide Danmark til EM

Med 66 landskampe for Danmark og en fortid i både Hamburger SV, Everton, Real Madrid og Celtic har den 43-årige midtbanekriger stor erfaring fra højeste niveau.

Thomas Gravesen træder ind i den rolle, som Frank Arnesen tidligere har haft i forbindelse med landskampdækningen.

Nu bliver det Thomas Gravesen, der overfor de danske seere skal analysere de danske præstationer på banen i den kommende EM-kvalifikationsturnering. En turnering, der begynder med udekampen mod Schweiz 26. marts.

Allerede 21. marts kan han opleves første gang i rollen som landsholdsekspert, når Danmark møder Kosovo på udebane i en testkamp.

Discoverys sportschef, Anders Eggert Bay, har ikke ønsket at kommentere Ekstra Bladets oplysninger.

