Afsløring: Her er DBU's nye landshold

BRATISLAVA (Ekstra Bladet): Farcen er total. DBU har tilsyneladende fundet det nye landshold, der skal spille testkampen onsdag mod Slovakiet og Nations League-kampen mod Wales søndag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver det nuværende futsal-landshold hovedleverandør af spillere til landsholdet i de to forestående kampe.

Der bliver altså formentlig tale om et hold bestående af spillere, der normalt spiller fodbold i en indendørs hal med en ’død’ bold, som skal ud at forsvare de rødhvide farver onsdag aften i Trnava mod Jan Gregus, Stanislav Lobotka og det slovakiske landshold.

Flere penge til futsal-sporten

På futsal-landsholdet er det navne som Christoffer Haagh, Jim Brothmann Hougaard, Kevin Jørgensen og Louis Veis, der er de mest erfarne spillere. Det skal understreges, at vi ikke har fået bekræftet, hvor mange fra futsal-landsholdet, der har meldt sig under fanerne til de to landskampe.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har DBU angiveligt lovet futsal-landsholdet et forøget tilskud til landsholdet i fremtiden, hvis de stiller op til de to landskampe for Danmark.

Ekstra Bladet har talt med landstræneren for det danske futsal-landshold, Nikolaj Klein Saabye, men han ønsker ikke at kommentere sagen. De har ifølge ham blot videregivet kontakten til spillerne, og så har det været op til spillerne selv at tage beslutningen.

DBUs elitechef Kim Halberg sendte søndag et brev ud, hvor han appellerede til, at spillerne kunne melde sig til landskampene. Men det har tilsyneladende været meget vanskeligt at skaffe spillere til de to kampe.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har ingen fra hverken Superligaen eller 1. division stillet sig til rådighed for DBU til de to landskampe. Flere klubber i 2. division var ude med meldinger om, at solidaritet var vigtigere end muligheden for berømmelse med en eller to landskampe her og nu. På den måde har der været stor loyalitet og tilsyneladende ingen 'skruebrækkere' blandt topspillerne i Danmark i forhold til at støtte landsholdsspillernes kamp.

Nyt tilbud fra Eriksen & Co.

Christian Eriksen og landsholdskammeraterne, der er samlet i København forsøgte igen tirsdag formiddag med en ny appel til DBU. Men de taler formentlig for døve ører, fordi DBU tilsyneladende ikke er parat til at sætte sig til forhandlingsbordet igen eller acceptere at få forlænget den nuværende aftale i én måned.

- Lad os nu komme videre, DBU. Vi tilbyder igen en midlertidig forlængelse af den gamle aftale - og så rejser vi til Slovakiet i dag. Allesammen, hele landsholdet. Sammen indgår vi den aftale, og sammen redder vi så dansk fodbolds ansigt. Vi er jo lige her, og vil spille fodbold for Danmark - som altid, siger Christian Eriksen i en pressemeddelelse fra Spillerforeningen.

- Vi er nødt til at løse den her konflikt nu, og ikke bare grave grøfterne dybere. Så vi strækker gerne hånden frem igen, selv om DBU slog den væk i første forsøg: Lad os nu forny den gamle aftale med en måned. Så har vi ordnede forhold lige nu og ro til at spille landskampene i denne uge. Og så har vi tid efter de to landskampe til at få forhandlet hele aftalen på plads. Det giver ingen mening, hvis DBU ikke tager imod det tilbud. Aftalen har fungeret i årevis og skal jo bare køre en måned længere. Skriv under, og så sidder vi straks i flyet. Vi er parat, og vi vil spille, siger Christian Eriksen.

Thomas Delaney tilføjer i pressemeddelelsen:

- Kom nu DBU - vi er jo lige her. Vi vil spille for Danmark. Det er derfor, vi alle er rejst hjem til Danmark. Vi forstår ikke, at DBU ikke vil forhandle. Ikke engang vil tale med os. Hvorfor bruger DBU tid og masser af kræfter på at finde alternative spillere? Hvorfor ikke på at forhandle og få en ny aftale? spørger Thomas Delaney.



- Vi kan ikke spilde tiden. Vi vil gerne spille, og DBU render rundt og leder efter et alternativt landshold. DBU er en kæmpeorganisation i forhold til os spillere - burde der ikke stadig være folk tilovers til at forhandle? Måske endda nogle, der har mandat til at indgå en aftale? Hvor er DBU - og hvorfor taler vi ikke sammen? siger Dortmunds Thomas Delaney.

DBU er tilsyneladende ikke indstillede på at tage imod opfordringen fra landsholdsspillerne. Det tyder på, at løbet er kørt for Christian Eriksen, Thomas Delaney og holdkammeraterne.

