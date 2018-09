Afsløring: Her er den nye midlertidige landstræner

Den tidligere landsholdsspiller og Superliga-træner, John Faxe Jensen, skal stå på sidelinjen i de kommende landskampe, fortæller DBU i en pressemeddelelse. Ved sin side har han Hasse Kuhn som assistent.



- Vi skal stille hold i de to landskampe for at undgå millionbøder og mulig udelukkelse af landsholdet i flere år. På DBU’s og dansk fodbolds vegne er jeg glad for, at John Faxe Jensen har taget den svære opgave at stå som træner i de to kampe, siger DBU's elitechef Kim Hallberg.



Selv er John Faxe Jensen glad for at kunne hjælpe dansk fodbold i en svær situation.



- Der, hvor vi er nu, ser jeg kun tabere i konflikten, og dansk fodbold taber mest af alle. Når jeg siger ja til at hjælpe her, er det, fordi jeg føler meget, meget stærkt for landsholdet som institution, og fordi jeg mener, at det vigtigste dog må være, at kampene trods alt bliver spillet, siger han.

John 'Faxe' fejrer sin scoring i EM-finalen 1992. Foto: Ole Steen

Han tager jobbet for for dansk fodbolds skyld, siger han.- Jeg tager ikke stilling til sagen mellem DBU og spillerne, mit ja er ikke udtryk for det. Jeg håber bare at bidrage til, at vi kan komme gennem de to kampe, og at parterne finder en løsning hurtigst muligt. Landsholdet har betydet uendeligt meget for mig i min karriere og i mit liv. Det gør ondt at følge dette forløb, og jeg håber, at mit bidrag kan være med til at begrænse de negative konsekvenser.John Faxe Jensen er 53 år og var som spiller aktiv i blandt andet Brøndby, Hamburg SV og Arsenal. Han nåede 69 landskampe og var EM-vinder i 1992, hvor han scorede det første danske mål i EM-finalen. Som træner har han stået i spidsen for blandt andet Herfølge, Randers FC og Fremad Amager, ligesom han har været assistenttræner i Brøndby IF, Getafe og Blackburn. Faxe får Hasse Kuhn som assistenttræner til kampen.Navnene på spillerne bliver offentliggjort senere. Holdet er nu på vej til Bratislava. De vil ikke være til rådighed for interviews, da de ønsker fokus på kampen onsdag aften, oplyser DBU.Der vil i Slovakiet være et pressemøde med John Faxe Jensen. Det finder sted på Grand River Hotel i Bratislava klokken 18.30.Netop nu er det alternative fodboldlandshold samlet under holdets nye træner, der skal stå i spidsen for det rød-hvide sammenskrab af spillere fra de lavere rækker.

54-årige Hasse Kuhn, som givetvis får en assistent tilknyttet.

De to mødtes med spillerne til et orienteringsmøde klokken 13 i DBU's hovedkvarter i Brøndby. Her blev de klædt på i forhold til, hvad de må sige og gøre de kommende døgn, før de for første gang også bliver klædt i rødt og hvidt onsdag aften i Slovakiet.

Benny Gall ved den afsluttende træning på Old Trafford, inden FCK mødte Manchester United i Champions League i 2006. Foto: Jens Dresling

Benny Gall, har i følge Ekstra Bladets oplysninger også hjulpet til i den hastende proces med at samle spillere til holdet, men det er uvist, hvilken rolle han har i det nye setup. Han er netop stoppet som træner i Avarta, og han har tidligere været i KB, B.93, Elite 3000 og i AB som assistent.

Som spiller var han målmand i Fremad Amager, KB, Brønshøj, Dordrecht, De Graafschap, Shrewsbury Town, Esbjerg og FC København, så han har en vis, international erfaring på lavere niveau.

Hasse Kuhn, der tidligere har været Lyngby-træner, skal være den anden del af træner-teamet for det danske landshold mod Slovakiet. Foto: Steen Wrem

Hasse Kuhn er træner i Skjold Birkerød, der ligger næstsidst i Danmarksseriens Pulje 1. Han har tidligere trænet Lundtofte Boldklub, Lyngby, VSB og HIK.

Som aktiv repræsenterede han Rønne IK, Kastrup, B 1909, Lyngby, HIK og Søllerød.

Han er bror til Allan Kuhn, cheftræner i Hobro.

2. divisionsklub bekræfter: Topscorer udtaget til landsholdet

DBU sender landsholdet til tælling: - Et tomt og ynkeligt slag i luften

Afsløring: Her er DBU's nye landshold