Afsløring: Her er den nye U21-landstræner

Det bliver spanieren Albert Capelles, der afløser Niels Frederiksen som U21-landstræner.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på dagen, hvor DBU offentliggør navnet på den nye U21-landstræner på et pressemøde i Brøndby ved 11-tiden.

51-årige Alberts Capellas har en stærk baggrund på trænerfronten. Han er født i baskerlandet, men har en trænerfortid på Barcelonas berømte akademi La Masia. Han har også en fortid i hollandske Vitesse, hvor han har været assistenttræner, inden han kom til Brøndby.

Det var Thomas Frank, den daværende Brøndby-træner, der hentede ham til Vestegnen i 2014. Han blev sammen med Claus Nørgaard assistent for Thomas Frank.

Han arbejdede sammen med Thomas Frank i halvandet år, inden han reelt blev kørt ud på et sidespor. Afslutningen på Vestegnen var ikke den bedste for spanieren. Han endte med at blive degraderet til en post i ungdomsafdelingen på U17-mandskabet. Siden stoppede han i Brøndby.

Siden afskeden med Brøndby har han været i både Tel Aviv, kinesiske Chongqing Dangdai og Borussia Dortmund, hvor han har fungeret som assistenttræner på forskellig niveauer.

Nu får han hovedansvaret for det danske U21-landshold i den kommende periode. Han har noget at leve op til, idet Danmark har været med til EM-slutrunderne i både 2011, 2015, 2017 og 2019.

Alberts Capellas har den højeste træneruddannelse i form af UEFA prolicens.

(forts.)

Se også: Frank: Capellas kommer med internationalt snit

Se også: Brøndby henter tidligere Barca-træner