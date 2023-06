Afsløring: Her er Hjulmands nye løn

- Hvis jeg havde valgt et af de mange klubtilbud, jeg har fået, kunne jeg have sikret min familie, men jeg har valgt anderledes, siger Kasper Hjulmand om forlængelsen med DBU, der udløser fem-seks mio. kr. om året

Kasper Hjulmand har fået en lille lønforhøjelse, da han tirsdag forlængede sin kontrakt med DBU som dansk landstræner frem til 2026.

Men der var intet til forhandling, da parterne forlængede aftalen. Alt var faktisk aftalt, da den første kontrakt blev indgået i 2019.

Kasper Hjulmand kan se frem til fem-seks mio. kr. i årsløn i fremtiden. Foto: Emil Agerskov

Som Ekstra Bladet forstår det efter samtaler med en række kilder i fodboldmiljøet får Kasper Hjulmand nu en årsløn i niveauet fem-seks mio. kr.

Det er en løn, hvis de sportslige resultater flasker sig, kan lande på seks mio. kr. inklusive bonusser.

Kasper Hjulmand fik en lavere startløn, da han i 2020 tiltrådte som landstræner i forhold til sine to forgængere. Morten Olsen sluttede i niveauet 7,5 mio. kr. i 2015, mens Åge Hareide menes at tjene i niveauet fem-seks mio. kr. i hans landstrænerperiode.

Annonce:

- Havde jeg valgt pengene, havde jeg sagt ja til de jobtilbud, jeg fik sidste sommer, siger Kasper Hjulmand. Foto: Emil Agerskov

Den løn Kasper Hjulmand får i DBU er milevidt fra, hvad han kan tjene som klubtræner ude i Europa.

- Jeg tænker meget lidt på karriereplanlægning. Jeg kan sige, jeg har haft mulighed for at skifte til store klubber, hvor jeg kunne sikre min familie økonomisk, men jeg har valgt anderledes.

- Nu går jeg i stedet for lud og koldt vand her som landstræner, siger Kasper Hjulmand med et skævt smil.

- Den løn jeg får som landstræner afspejler slet ikke markedsværdien i forhold til at være klubtræner.

- Hvis jeg kun var gået efter pengene for ét år siden, kunne jeg have gjort min familie økonomisk uafhængig og ikke mindst hjulpet min udviklingshæmmede bror, hvor vi kæmper mod et system, der ikke gør det godt nok, forklarer Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand har en uopsigelig kontrakt, der kræver, at en interesseret klub skal betale DBU, hvis han skal fri. Foto: Claus Bonnerup

Annonce:

Privat kæmper han stadig for sin bror og prioriterer sin familie. Men arbejdsmæssigt valgte han andre værdier end ekstra millioner på bankbogen.

- Jeg er stolt over at være landstræner. For mig er det en pligt. Jeg slår hælene sammen og gør alt, hvad jeg kan, indtil jeg ikke længere er landstræner.

- Med min forlængelse er det vigtigt for holdet at skabe ro. Jeg er meget afklaret med forlængelsen, fordi jeg elsker at arbejde med landsholdet, pointerer Kasper Hjulmand.

Peter Møller mener, at timingen var helt rigtig til en forlængelse. - Det er os, der bestemmer, hvis der kommer nogen og vil hente Kasper. Vi skal accepterer det. Kontrakten er uopsigelig til 2026, siger han. Foto: Jens Dresling

Den rigtige timing

Fodbolddirektør Peter Møller har meget længe været klar til at forlænge aftalen med landstræneren.

- Timingen er den helt rigtige nu. Når jeg lægger summen af resultater sammen, er vi tilfredse med Kaspers arbejde.

- Vi var i EM-semifinalen, leverede rigtig godt i Nations League. Ja, vi tabte til Kasakhstan, og det var ikke godt ved VM. Og vi kommer til at tabe flere landskampe.

- Men vi har en tro på, at Kasper kan føre os til EM næste sommer. Vi satser også på, at han også spiller os til VM i 2026, siger Peter Møller, der ikke vil tale om landstræneren løn.

- Hvad Kasper får i løn er en privatsag. Og det kommer ingen ved, siger fodbolddirektøren.

Annonce:

Kasper Hjulmand får ro til at arbejde med landsholdet frem mod EM 2024 og VM 2026. Foto: Jens Dresling

Faktisk har parterne ikke haft svære og lange forhandlinger om forlængelsen af kontrakten.

- Alt var faktisk aftalt, da vi indgik den første kontrakt i 2019. Her var en mulig forlængelse af kontrakten lagt ind i den aftale, forklarer Peter Møller, der ikke vil afsløre om landstræneren har fået lønforhøjelse.

- Kan Hjulmand komme ud af kontrakten?

- Det kan han ikke uden vores accept.

- Er der nogen smuthuller for Hjulmand i kontrakten?

- Nej, det er en aftale, der løber til 2026.

- En klub kan vel købe han fri af kontrakt, hvis pengene er store nok?

- Ja, det kan de. Men det skal være med vores accept, understreger Peter Møller.