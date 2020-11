Afsløring: Landsholdet i ruiner - syv mand i fare for afbud

Som situationen ser ud nu, får de syv danske landsholdsspillere i England ikke lov at rejse til Danmark for at spille landskampe i den kommende uge

Der er udsigt til totalt landsholdskaos forud for Danmarks tre kommende kampe mod Sverige, Island og Belgien.

Efter de skærpede restriktioner fra England, der kræver 14 dages karantæne for personer efter ophold i Danmark, ser det lige nu ikke ud til, at de syv danske landsholdsspillere får lov til at rejse til Danmark mandag. Det vil nemlig efterlade spillerne i en situation, hvor de skal i isolation, når de vender retur til England.

Det handler om Pierre Emile Højbjerg fra Tottenham, Andreas Christensen fra Chelsea, Jannik Vestergaard fra Southampton, Kasper Schmeichel fra Leicester, Jonas Lössl fra Everton samt de to Brentford-spillere Mathias Jensen og Henrik Dalsgaard.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er situationen lige nu den, at de engelske klubber ikke vil frigive spillerne til de to kampe på dansk grund – onsdag mod Sverige og søndag mod Island.

En oplysning som også Alasdair Gold, der dækker Tottenham tæt, bekræfter. Han fortæller på Twitter, at klubben ikke vil frigive Pierre Emile Højbjerg til de to kampe i Danmark.

Det betyder, at landstræner Kasper Hjulmand reelt kan tvinges til at udtage syv nye spillere til sin trup til kampene mod Sverige og Island.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger arbejder DBU ihærdigt på en løsning, hvor de syv udtagne landsholdsspillere kan komme hjem, men det er svært lige nu at finde åbningerne i forhold til de skærpede restriktioner fra den engelske regering. De engelske myndigheder vil ikke undtage elitesportsfolk.

Strammere regler England har strammet lovgivningen angående indrejse til landet, og det betyder, at alle sportsfolk, der ellers har fået dispensation, også bliver omfattet af reglerne. I praksis betyder det, at der er god grund for klubberne til at stoppe deres stjerner fra at rejse, da de ikke kan regne med at få dem tilbage til landet, uden at de skal i 14 dages karantæne. I den nye rejsevejledning, som vedrører Danmark, står den vigtige sætning: - I modsætning til andre rejser til Storbritannien vil der ikke være nogen dispensationer til denne karantænepolitik, lyder det. Grunden til den strammede lovgivning er, at der har været coronaudbrud på danske minkfarme, og at der er fundet en muteret virus blandt mennesker i Danmark. Vis mere Luk

De syv landsholdsspillere kan til gengæld godt rejse til Bruxelles næste tirsdag og deltage i Nations League opgøret mod Belgien, fordi de ikke har været omkring Danmark.

Der er faktisk udsigt til totalt kaos i Danmarks Nations League-gruppe. Forstået på den måde, at Island efter planen skal spille mod Danmark næste søndag i Parken. Efterfølgende skal Island spille på Wembley mod England. Men det kommer ikke til at ske, fordi de engelske myndigheder ikke vil acceptere indrejsende fra Danmark uden efterfølgende to ugers karantæne.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller, og kommunikationschef Jakob Høyer.

