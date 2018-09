Afsløring: Sådan kom landsholdsaftalen på plads

Simon Kjær, landsholdets anfører var med til at bygge bro over konflikten – hele DBU's formandskab kom med ved forhandlingsbordet

Fodbolden reddet: DBU og spillerne indgår aftale

Der er bygget bro over de store grøfter, der truede med at knuse dansk landsholds-fodbold.

Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og Pione Sisto er klar til at smadre Wales, efter der torsdag aften blev lavet en ny – midlertidig – aftale for landsholdet. En aftale, der kun gælder for søndagens Wales-kamp.

Aftalen blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger forhandlet på plads torsdag eftermiddag på en adresse i det nordsjællandske.

Formandskabet kom til bordet

DBU-direktør, Claus Bretton-Meyer, har været forhandlingsleder for unionen de seneste ni måneder, men han blev han reelt kørt ud på et sidespor, da den midlertidige aftale kom på plads.

DBU blev tvunget til på krisemødet at stille med hele formandskabet – formand Jesper Møller og de to magtfulde næstformænd Thomas Christensen og Bent Clausen, så der kunne træffes en beslutning.

Det er reelt to sidstnævnte, der sidder på magten i DBU. De repræsenterer henholdsvis eliten og bredden via formandskabet for Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner.

Kjær med ved bordet

Det hjalp tilsyneladende også på forhandlingsklimaet, at kaptajn Simon Kjær sad med ved bordet til de afgørende forhandlinger. Den blonde hardhitter fra Sevilla har tilsyneladende haft en vis indflydelse på, at aftalen kom i hus.

Sammen med William Kvist og Spillerforeningens direktør, Mads Øland, fik de i grove træk deres vilje om en videreførelse af den gamle aftale.

Et forslag, som spillerne faktisk kom med både søndag og mandag, men i begge tilfælde blev de to forslag kategorisk afvist af DBU.

Derved blev den midlertidige aftale i første omgang en stor triumf for Spillerforeningens direktør, Mads Øland, der på spillernes vegne har stået fast på kravene om ikke at acceptere DBU's ønske om en honoraraftale og en suspendering af de kommercielle rettigheder til kampen mod Wales.

Når de kommercielle rettigheder ikke bliver suspenderet, som DBU har ønsket, betyder det, at Spillerforeningen skal godkende, når DBU bruger spillerne kommercielt i forbindelse med Wales-kampen.

Så sent som onsdag aften, efter Christian Offenberg og de øvrige vikarer i amatør-paraden havde spillet landskampen i Trnava, afviste DBU-formand, Jesper Møller, kategorisk at det kunne komme på tale at tage spillernes tilbud om at forlænge den tidligere landsholds-aftale. Det var den aftale, der blev indgået i 2015 og udløb 31. juli i år.

Men Jesper Møller og DBU-toppen kom altså på andre tanker, hvis landskampen mod Wales skulle reddes, da parterne først fik sat sig om bordet i det nordsjællandske.

Forhandlingerne om en ny landsholdsaftale begynder igen mandag 10. september. Der skal en permanent løsning på bordet inden starten af oktober. Landsholdet spiller nemlig næste opgør i Nations League 13. oktober mod Irland i Dublin.

TAK – men intet er ændret!

