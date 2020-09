Afsløring: TV2 betaler kassen for landsholdet

TV2 menes at betale lige omkring én milliard kroner i aftaleperioden – altså en pris i gennemsnittet på 165 mio. kr. om året for ti landskampe og kampe med øvrige nationer i Europa

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Rettighederne til fodboldlandsholdet skifter kanal.

Fra 1. juli 2022 er det TV2, der har sikret sig rettighederne til Danmarks kvalifikationskampe frem mod 2028.

TV2 viser således alle danske kvalifikationskampe frem mod EM 2024, VM 2026 og EM 2028. Derudover ender Nations League og de få venskabskampe, der efterhånden er i programmet, hos TV2.

Men det har været en ekstrem dyr investering for at ’stjæle’ landsholdet tilbage fra Discovery. TV2 mistede landsholdet i 2014, men otte år senere er Kjær, Eriksen og Schmeichel tilbage på Kvægtorvets kanaler.

TV 2-bosserne har haft den store pung fremme på forhandlingsbordet. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har TV2 betalt i niveauet 165 mio. kr. om året for rettighederne til landsholdets kvalifikations- og testkampe i seks år.

Det er altså en samlet aftale til tæt ved en milliard kroner – 990 mio. kr.

Det er et gigantisk beløb, når man sammenligner, hvad Discovery senest betalte for at købe rettighederne til landsholdet i 2016, hvor kval-kampene til EM 2020 og kvalkampene til VM 2022, blev sikret. Her betalte man 75 mio. kr. for tv-rettighederne.

TV 2 har altså accepteret en stigning på 135 procent fra det nuværende niveau.

Artiklen fortsætter under billedet..

Alt for få så med, da Danmark tabte til Belgien i lørdags. Det bliver der sandsynligvis lavet om på fra 2022. Foto: Lars Poulsen

Med rettighedskøbet beviser TV2, at de for alvor igen er tilbage i spillet om de store fodboldrettigheder.

Ekstra Bladet erfarer således, at TV2 også bød seriøse og endog meget store beløb, da rettighederne til både Premier League og Champions League for nylig var i udbud. Begge rettigheder blev forlænget af de eksisterende rettighedshavere fra Nordic Entertainment Group (NENT), men med landsholdsfodbolden lykkedes det altså at få fingre i en af de vigtige og prestigefyldte rettigheder.

- Det er ikke mindre end fantastisk, at det er lykkedes igen at få herrefodboldlandsholdet tilbage på 'Hele Danmarks hjemmebane'. På TV 2 gør vi alt, hvad vi kan, for at samle danskerne om store begivenheder, og er der noget, som kan samle danskerne, er det vores bedste landshold i fodbold og håndbold, siger TV2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

Køber EM med DR

TV 2 har manifesteret sig som en sportskanal, fordi tv-stationen sammen med Danmarks Radio også har kørt konkurrenterne af sporet i forhold til to kommende EM-slutrunder. De har i fællesskab købt rettighederne til EM 2024 og EM 2028.

Her anslås det, at de to tv-stationer samlet har betalt et beløb på den pæne side af 350 mio. kr. for at vise de to EM-slutrunder.

Også VM i 2022 bliver et samarbejde mellem TV2 og DR, mens der endnu ikke foreligger en tv-aftale for VM-slutrunden 2026

NENT, der sidder på både Champions League og fire af seks superligakampe, samt en række andre fodboldrettigheder – så som Premier League og Bundesligaen, vil ikke fortælle, om de har været med eller hvor langt de har været med i budkampen.

Har I budt på rettighederne til det danske landshold, Peter Nørrelund?

- Vi kommenterer ikke på den slags. Det, jeg kan sige er, at vi er glade for at have sikret os rettighederne til landsholdet i Sverige.

- Hvad angår Danmark, så noterer jeg mig med tilfredshed, at der er blevet en rigtig stor pose penge til DBU. Det er dejligt for udviklingen af dansk fodbold.

- Derudover kan jeg forstå på mine kontakter i Schweiz (dem, der stod for at sælge landsholdsrettighederne, red.), at de er rigtig godt tilfredse. Og det samme noterer jeg mig for DR og TV2's vedkommende, siger Peter Nørrelund, der er direktør for ekspansion og sportsrettigheder hos Nordic Entertainment Group, NENT, til Ekstra Bladet.

Se også: TV2 køber rettighederne til fodboldlandsholdets kampe

Se også: Imponeret Hjulmand vil have mere ud af Eriksen

Se også: Bindende knæfald