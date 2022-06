Afviser at blande sig i Eriksens fremtid

Pierre-Emile Højbjerg lægger ikke skjul på, at han godt kunne se et comeback til Christian Eriksen i London-klubben, men han vil ikke blande sig i beslutningen

Christian Eriksen er en ombejlet herre.

Danskeren har kontraktudløb med Brentford i denne måned og står derfor snart over for beslutningen om, hvor han skal spille i næste sæson.

Brentford-træner Thomas Frank har ikke lagt skjul på, at Brentford gerne vil have Eriksen til at forlænge kontrakten.

Men derudover har der også været meldt stor interesse fra flere Premier League-klubber, herunder Tottenham, hvor Pierre-Emile Højbjerg i forvejen har sine græsgange.

Foto: Jonas Olufson

Og spørger man sidstnævnte, ville han glæde sig over et Eriksen-comeback i Tottenham-trøjen.

- Selvfølgelig kan jeg se, at Christian kan bidrage med noget på det hold. Det kunne være sjovt for alle parter.

- Men jeg tror ikke, at det er muligheder, han mangler. Så er det bare spørgsmålet, hvad der er den rigtige mulighed. Eller hvad han selv føler for, siger Pierre Emile Højbjerg.

Christian Eriksen har endnu ikke selv meldt ud, hvor han ønsker at fortsætte karrieren.

Hans nuværende holdkammerat fra Brentford Christian Nørgaard har tidligere fortalt, at han forsøger at påvirke Eriksen til at blive i klubben.

Helt så proaktiv har Pierre-Emile Højbjerg dog ikke været i forhold til at rekruttere Christian Eriksen til Tottenham.

- Christian er herre over sin egen fremtid. Og det har han vist gang på gang, at han håndterer rigtig fint. Han skal også have ro med familien til at finde ud af, hvad der er det næste skridt for ham. Jeg er sikker på, at han tager det bedst mulige valg for sig selv, siger Pierre-Emile Højbjerg.

Foto: Jonas Olufson

