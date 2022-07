Afviser at trække sig efter EM-fiasko

Landstræneren for Norges fodboldkvinder, svenskeren Martin Sjögren, har ingen plan om at kvitte sit job efter Norges fiasko ved kvindernes EM-slutrunde i England.

Fredag aften røg nordmændene uventet ud af turneringen allerede efter det indledende gruppespil, da det blev til et fortjent 0-1-nederlag til Østrig i den afgørende gruppekamp. I kampen forinden tabte Norge med pinlige 0-8 til de engelske værter.

Landstræner Martin Sjögrens jobsikkerhed vil åbenlyst være et stort tema i den nærmeste fremtid. Han afviser at trække sig efter EM-fiaskoen, men han erkender også, at der er en risiko for, at han modtager en fyreseddel.

- Jeg føler en skuffelse og en tomhed, og jeg ved, at spillerne har det endnu værre.

- Jeg er ikke typen, der giver op. Men jeg forstår diskussionen.

- Det er ikke min beslutning. Jeg ved selvfølgelig, hvilken verden fodboldtrænere lever i, siger svenskeren på et pressemøde ifølge NTB.

Før EM var Norge betragtet som en af outsiderne til turneringstitlen og var som minimum spået avancement til kvartfinalen. Det skyldes blandt andet, at nordmændene råder over verdensklassespillere som Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg i frontkæden.

Hverken stjernerne eller nogen af de andre norske spillere fik dog sat et nævneværdigt aftryk på slutrunden.

Præsidenten for Det Norske Fodboldforbund, Lise Klaveness, mener, at det er for tidligt at beslutte, om Martin Sjögren skal fyres. Men hun påpeger også, at EM-resultaterne har været en stor skuffelse.

- Det (en fyring, red.) kan jeg ikke sige noget om nu. Lige nu er vi meget kede af at være røget ud.

- Vi har brugt meget tid og lagt mange kræfter i et godt hold, som nu ikke får muligheden for at vise sig frem. Vi kom ikke op på det niveau, vi ved, vi har. Det er vi meget kede af, siger hun til norsk TV2.

Da Norge tidligere på ugen var blevet ydmyget af England, sablede BBC-ekspert Ian Wright Norges landstræner over. Den tidligere topangriber var rystet over, hvordan træneren forvaltede de ellers gode offensive kort ved blandt andet at spille med flere spillere ude af position.

- Norges angrebstrio er blandt de to-tre bedste i turneringen. Jeg garanterer, at når træneren en gang er væk, og man får nogen ind, som taktisk ved, hvad de laver, vil det hurtigt ændre sig til noget meget positivt, for spillerne er meget gode, sagde Ian Wright.

Martin Sjögren har været norsk landstræner siden 2016. I 2019 førte han holdet i VM-kvartfinalen.