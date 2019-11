Afviser Bendtner-orgier: - Før min tid

HERNING (Ekstra Bladet): Det er umiddelbart svært at forestille sig, at Nicklas Bendtners netop udkomne biografi, ’Begge sider’, ikke er blevet diskuteret ligeså ivrigt på landsholdet som i resten af dronningeriget.

For hvem vil ikke have det hele med, når arbejdspladsens vildeste festabe pludselig åbner for posen med hemmeligheder?

Men hvis man spørger Bendtners nu tidligere landsholdskolleger, er der tilsyneladende ingen, der har haft tid den seneste uge.

Så da landsholdet mandag åbnede DBU’s nye træningsbane i bidende midtjysk kulde på Herning Fremads anlæg, var der da heller ingen, der stod klar til at bekræfte de farverige skriverier om blandt andet spillerfester med druk og damer på Hotel Marienlyst i Helsingør.

- Jeg har slet ikke læst noget som helst. Jeg har fået et lille barn, og det bruger jeg det meste af min fritid på, lyder det eksempelvis fra Yussuf Poulsen.

I Bendtners bog omtaler han, at der under Morten Olsen blev afholdt store fester på Hotel Marienlyst efter kampene. Husker du de fester?

- Nej, det kender jeg ikke noget som helst til. De fester må have foregået, før jeg kom med på landsholdet, konstaterer Leipzig-angriberen tørt.

Artiklen fortsætter under billedet..

Yussuf Poulsen kender ikke noget til de fester, som Bendtner omtaler i sin bog. Foto: Lars Poulsen

Christian Eriksen har haft fornøjelsen af adskillige landsholdssamlinger – og to slutrunder – med Nicklas Bendtner. Men han har heller ikke haft tid, selvom der er blevet længere mellem minutterne for Tottenham.

- Kan I stadig skrive mere? Nej, jeg har ikke læst bogen, men der så mange artikler på nettet, så jeg næsten ikke behøver det.

- Men jeg kender jo Nick, og har kendt ham i mange år. Det er hans bog og hans fortælling, så det må han sgu selv stå for, griner Christian Eriksen, der ikke overraskende afviser, at han selv har et lignende værk på vej.

- Jeg venter et stykke tid med min egen. Jeg har ikke prøvet de ting, han har prøvet, så den ville sgu nok blive lidt halvkedelig, lyder den skuffende besked til landets forlagsredaktører.

Se også: Superliga-bejler kyler træneren ud

Se også: Zanka taler udenom: - Et ekstremt hypotetisk spørgsmål

Superligaen Indefra: Tidligere stjerne går agent-vejen