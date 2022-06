Afviser det pure: Gentog ét særligt ord

Ét ord gik igen, da Christian Eriksen skulle sætte ord på sin fodboldmæssige fremtid efter mandagens 2-0-sejr over Østrig.

- Sommerferie.

Kontrakten med Brentford udløber den her sommer, og den danske stjerne er et af de varmeste navne i Europa.

Det ved han også godt, men Eriksen klapper helt i, når snakken falder på fodboldskæbnen, selvom bejlere som Tottenham og sågar Manchester United har været nævnt.

- Nu skal jeg hygge mig med min familie, lade batterierne op og så må beslutningen komme, når den kommer, sagde Eriksen og fortalte, at ferien skal bruges på at rejse og slikke sol, før han på tre spørgsmål i rap om fremtiden svarede:

- Lige nu sommerferie, sommerferie og sommerferie.

- Det skal være den bedste løsning. Ikke den hurtigste. Der er mange forskellige kriterier, der skal være opfyldt, afsluttede han, men tilføjede dog, at han tager telefonen med sig, hvis agenten nu ringer med et tilbud, der skal reageres på.

Christian Eriksen kan snart være fortid i Brentford. Foto: David Klein / Ritzau Scanpix

Eriksen kom ind mod slutningen af kampen mandag aften til sin 115. landskamp. Foto: Lars Poulsen

Mandag aften mod Østrig - lidt over et år efter hjertestoppet på det selvsamme græstæppe i Parken - startede Christian Eriksen på bænken.

Han havde brug for et hvil.

- Det var en logisk, klog beslutning af landstræneren.

- Vi havde talt om, at det var den bedste løsning for min krop. Men den har det godt, selvom jeg havde brug for den lille pause, inden jeg så kunne komme ind og røre bolden lidt, sagde midtbanespilleren.

Han fik cirka 15 minutter på banen og kunne nyde 2-0-sejren sammen med resten af holdkammeraterne.

I denne omgang af Nations League blev det til tre sejre ud af fire mulige for det danske landshold.

