Afviser FIFA: Truer med VM-boykot

VM hvert andet år bliver i så fald uden deltagelse af de ti lande i Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol).

Det er den klare udmelding fra forbundet.

- Der er ingen grunde, fordele eller belæg til de ændringer, som FIFA promoverer. Derfor bekræfter de ti lande, der udgør Conmebol, at de ikke deltager i en VM-slutrunde, der afvikles hver andet år, skriver Conmebol på sin hjemmeside.

Conmebol understreger, at man støtter den nuværende model med VM hver fjerde år. Den belønner ifølge forbundet indsats, talent og forberedelse.

FIFAs planer får derimod hårde ord med på vejen.

- Det omtalte projekt vender ryggen til næsten 100 års traditioner i fodboldverdenen og ignorerer historien bag en af planetens vigtigste sportsbegivenheders historie, skriver Conmebol.

Udmeldingen kommer efter et møde mellem de nationale forbund onsdag.

Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har også været hård i sin kritik af FIFAs VM-planer, men har endnu ikke lavet en lignende tydelig udmelding med alle sine medlemmer i ryggen.

Nyhedsbureauet AP skrev dog for nylig, at mere end et dusin europæiske lande overvejer at melde sig ud af FIFA, hvis planerne om et VM hvert andet år bliver en realitet.

Forbundene i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne har i en fælles meddelelse desuden indikeret det samme.

FIFA præsenterer efter planen sine planer for VM og en ny kalender i international fodbold på et stormøde 20. december.

