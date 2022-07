Afviser frygt: Men prikker til andre nationer

Lars Søndergaard mener, at Danmark agerer fornuftigt for at undgå corona. - Men jeg har set billeder, siger han om andre nationer

Det kunne jo ikke være anderledes, end at også EM i England blev ramt af coronavirus.

Mandag måtte en finsk spiller og et medlem af staben trække sig med virussen forud for kampen mod Danmark tirsdag, men det får ikke landstræner Lars Søndergaard til at ryste i bukserne.

Det fortalte han på pressemødet på Stadium MK i Milton Keynes umiddelbart før landsholdets afsluttende træning.

- Vi håndterer det rigtig fint. Vi sørger for at holde afstand. Vi sørger for at holde afstand på stadion til pårørende, og vi har fulgt de retningslinjer, der var, til punkt og prikke.

Heller ikke Sanne Troelsgaard bekymrer sig over at komme for tæt på en smittet finne og dermed risikere resten af slutrunden.

- Nej, vi føler os trygge i de regler, vi nu har. Vores doktor er meget opmærksom på det hele. Så vi tænker fodbold, og det er det, vi har fokus på, forklarede hun.

Sanne Troelsgaard trøster målvogter Lene Christensen efter kampen mod Tyskland. Foto: Dylan Martinez/Ritzau Scanpix

Ud over Finland er også Tyskland ramt af et enkelt coronatilfælde, og Lars Søndergaard kunne heller ikke helt dy sig for at sende en stikpille til nogle af de andre lande.

Ingen nævnt, ingen glemt.

- Jeg ved ikke, hvad de andre nationer gør. Jeg har set billeder efter kampe, hvor der har været tæt kontakt, og det er ikke at følge retningslinjer. Men det har vi i hvert fald gjort, lød det spidst fra landstræneren.

Mandag tog de danske landsholdsspillere sig dog den frihed at bruge en halv dag sammen med deres familier, som i vid udstrækning er med i England for at støtte holdet til kampene.

Men det var ikke et coronasats.

- Vi holdt afstand og var udenfor. Min familie lavede også nogle selvtests, så vi følger retningslinjerne og lytter på, hvad vores læge siger, og hvad UEFA’s regler siger, sagde Sanne Troelsgaard.

Der er ingen restriktioner for tilskuere til EM. Hverken i forhold til test, mundbind eller afstand. Kun til spillerne. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/Ritzau Scanpix

DBU blandede sig ikke i, hvordan spillerne gebærdede sig på den halve fridag, men havde dog givet gode råd med på vejen.

- At være fornuftig, lød det fra Lars Søndergaard

- Det er jo op til dem selv, så det er hele vejen rundt at være fornuftig. Vi kan jo ikke stikke noget ud og bede om at se coronatest og så videre. Vi vurderer, at spillerne er fornuftige, og deres familier er fornuftige. Det er jo deres drøm, der går i stykker, lød formaningen.

Danmark møder Finland tirsdag klokken 18 dansk tid. Lars Søndergaards tropper er pisket til sejr efter 0-4 mod Tyskland i første kamp ved EM.

