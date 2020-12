Afviser vennetjeneste: - Kan godt forstå de spørgsmål

Det er ikke hver dag, at trænere fra den tredjebedste række bliver hevet ind i landsholdsvarmen.

Men det er tilfældet for norske Kent Bergersen, der fra en tjans i Kvik Halden nu skal være assistent for Ståle Solbakken på Norges landshold.

Jobskiftet bliver ikke mindre opsigtsvækkende af, at Solbakken og Gregersen har kendt hinanden siden, de var bare tre år gamle.

Men enhver mistanke om nepotisme og tjenester mellem barndomsvenner kan godt skydes til hjørne. Det understreger Ståle Solbakken overfor VG.

- Jeg kan godt forstå, at de spørgsmål kommer. Vi er barndomsvenner, men det har ikke noget med det at gøre. Så kunne jeg have hentet ham mange gange før, understreger Solbakken.

- Han passer godt ind i teamet med Brede Hangeland og mig. Jeg stoler hundrede procent på ham rent fodboldfagligt. Han har et rigtig godt hovede. Han er en rigtig god kammerat, men vi har snakket fodbold dag og nat i mange år.

- Det er rent professionelt. Han er god på banen, og han bliver god til at køre træningerne sammen med mig, siger den nyslåede landstræner.

For Kent Bergersen bliver barndommens lege nu til virkelighed.

- Vores forældre spillede sammen i Grue. Vi var med dem til træning som tre-fire-årige. Så vi har leget landstrænere, siden vi var små, fortæller Ståle Solbakkens nye 'sidekick, der kalder det nye job 'surrealistisk'.

- Jeg tror, at mange er overraskede, når man tænker på, at jeg i de seneste år har befundet mig lidt længere nede i hierarkiet. Men Ståle mener, jeg komplimenterer ham godt. Jeg er meget glad, ydmyg og stolt, siger Kent Bergersen.

