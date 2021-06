Afviser viral vaccineløgn om Eriksen

- Han har ikke corona og er heller ikke vaccineret.

Så klar lyder beskeden fra Giuseppe Marotta, sportsdirektør i Inter, hvor danske Christian Eriksen spiller til dagligt.

Beskeden kommer i et interview med Rai Sport, efter at flere personer både i og uden for Danmark på sociale medier spekulerer i, hvorvidt der er en sammenhæng mellem Christian Eriksens kollaps lørdag aften og corona.

Italiensk radio afviser

Christian Eriksen faldt om mod slutningen af første halvleg under Danmarks kamp mod Finland i Parken i København lørdag aften. Han fik hjertemassage på banen og blev efterfølgende transporteret til Rigshospitalet, hvor hans tilstand lørdag aften blev meldt stabil.

Inters direktor Giuseppe Marotta afviser, at Christian Eriksen skulle være blevet vaccineret. Foto: Luca Bruno via AP

På sociale medier skrev flere, at den italienske radio Readio Sportiva skulle have citeret Inters medicinske personale for, at Christian Eriksen skulle være blevet vaccineret i maj.

Men det afviser radiostationen selv sent lørdag aften.

'Vi har aldrig rapporteret nogen udtalelse fra Inters medicinske personale om Christian Eriksens tilstand,' skriver radiostationen, der opfordrer folk til at fjerne informationerne fra sociale medier.