Afviste Premier League-tilbud: - Det har været tæt på

Simon Kjær har et cv, som kun de færreste kan prale af.

Onsdag aften runder han - ligesom Christian Eriksen - landskamp nummer 100, når Danmark møder England på Wembley i Nations League.

Og så har han prøvet kræfter med nogle af Europas mest udfordrende ligaer.

Serie A, Bundesligaen, La Liga, Ligue 1 og den tyrkiske Süper Lig har alle lagt græs til Kjærs hårde tacklinger.

Men et land mangler, hvis Simon Kjær skal score fuld plade i fodboldnomadens banko for viderekommende.

Fodboldens moderland, England.

Premier League har da også trukket i den danske anfører. Og der har også været muligheder for et skifte. Endda flere gange, fortæller han nu.

- Det har været tæt på et par gange, siger Simon Kjær, der tidligere i sin karriere har været rygtet til blandt andre London-klubberne Tottenham og Chelsea.

Simon Kjær prøver kræfter med Jesse Lingard og Manchester United som Sevilla-spiller. Foto: Ritzau Scanpix

- Men jeg har altid holdt af det varme vejr og den gode mad i syden. Så i sidste ende har det altid været det rigtige for mig og min familie, griner landsholdets kaptajn, der ikke helt smækker døren i for et engelske eventyr sidst i karrieren.

Men sandsynligt er det næppe.

- Det ville selvfølgelig have været interessant, men man ved jo aldrig, hvad der sker i fodbold.

- Ting kan ændre sig virkelig hurtigt, men jeg har nået et punkt i min karriere, hvor jeg gerne vil være, understreger Simon Kjær, som for alvor har fundet fodboldlykken i Milano, hvor han blandt andre er holdkammerat med Zlatan Ibrahimovic.

- Jeg er meget, meget glad for at være i AC Milan, og det har også været en drøm i rigtig mange år. så jeg nyder virkelig at være der, og håber, at jeg skal være der i mange år, siger han