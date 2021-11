Agent bekræfter: Mikkel Damsgaard indlagt

Landsholdsprofil Mikkel Damsgaard er indlagt på et italiensk privathospital, bekræfter hans agent, Jens Ørgaard. Ifølge italiensk avis skyldes indlæggelsen høj feber forbundet med et knæproblem

Landsholdets midtbanekomet Mikkel Damsgaard har siden onsdag i sidste uge været indlagt på et italiensk privathospital.

Det skriver det italienske lokalmedie Il Secolo XIX.

Ifølge avisen skyldes indlæggelsen, at Damsgaard fik høj feber forbundet med et knæproblem.

Mikkel Damsgaards agent, Jens Ørgaard, bekræfter overfor Ekstra Bladet, at midtbanespilleren har været indlagt, samt at han forventes at blive udskrevet i dag.

Damsgaard var senest i kamp den 12. oktober, da landsholdet vandt 1-0 over Østrig i Parken. Her udgik han efter 44 minutter med det, der lignede en muskelskade, da han satte i sprint efter en bold.

Siden har han ikke været på banen for sin italienske klub, Sampdoria. For dem har han ellers spillet samtlige Serie A-kampe i indeværende sæson frem til starten af oktober.