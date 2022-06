Landsholdsfodbold ... 22. jun. 2022 kl. 09:44 Gem artikel Gemt artikel

Agenten vil heller ikke svare: Nadims indtægt stadig ukendt

Nadia Nadim fortalte mandag, at hvis man vil have detaljerede informationer omkring hendes indtægter fra ambassadørskabet for VM i Qatar, måtte man snakke med hendes agent. Efter en snak med Michael Kallbäck er der stadig ingen tal på bordet