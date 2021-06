Aktivist stjal EM-billedet

Det var ikke en helt almindelig opladning, de tyske og franske spillere havde til EM-braget mandag aften.

For bedst som alle gik og forberedte sig til kickoff, styrede en aktivist nemlig sin gule faldskærm med motor, en såkaldt powered paraglider, ind på Allianz Arena. Her ramte han en wire til et kamera, der styrtede til jorden og kunne have ramt en spiller. Derefter mistede han momentant kontrollen med sit fartøj og var ved at ramme flere tilskuere, inden han til sidst nødlandede på grønsværen.

Til stor overraskelse for alle.

På skærmen var trykt teksten, 'Ud med olie - Greenpeace', hvilket indikerede, at manden var en aktivist med en dagsorden.

Han havde ifølge nyhedsbureauet AP angiveligt startet sin tur fra taget af Allianz Arena og med en motordrevet propel kunnet styre faldskærmen ind på banen.

Her blev han i første omgang mødt af den tyske forsvarsklippe Antonio Rüdiger og kort efter af security-personale på stadion.

Det forhindrede dog ikke kampen i at starte til tiden - og med stor fransk dominans.

De regerende verdensmestre slog i hvert fald de tidligere verdensmestre med 1-0. Paradoksalt nok på et selvmål af Mats Hummels, efter at franskmændene selv to gange fik en scoring annulleret på grund af offside.

Det var flere gange ved at gå galt for manden i faldskærmen. Foto: Lukas Barth-Tuttas/Reuters/Ritzau Scanpix