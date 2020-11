Aldrig så trist: - Vi er i helvede nu

De islandske kæledægger er helt nede efter at have misset EM-billetten på to mål i de sidste to minutter

Island snubler ved EM-lågen

Ved EM i 2016 og også VM i 2018 var Island en af de helt store kæledægger, men miniputnationen er ikke med til EM 2020. Det står klart efter nederlaget sent torsdag aften ude mod Ungarn.

Island var ellers foran frem til 88. minut, men så scorede Ungarn to gange og kvalificerede sig på Islands bekostning.

- Jeg føler meget med spillerne. Vi er i helvede lige nu. Det er meget frustrerende. Vi startede godt og scorede tidligt, siger landstræner Erik Hamrén til Station 2 Sport.

- Vi havde chancen for at score det andet mål i anden halvleg, men vi havde ikke energien til at vinde kampen.

- Jeg er virkelig skuffet. Vi var fem minutter fra EM, og Ungarn kan nu se frem til en fantastisk sommer, siger Hamrén.

- Det er ikke tid til at tale om en efterfølger. Det vil ske snart, men ikke i aften, siger Hamrén.

Artiklen fortsætter under billederne

Erik Hamrén kunne se nederlaget fra sidelinjen. Foto: ATTILA KISBENEDEK/Ritzau Scanpix

Skuffede islandske spillere. Foto: BERNADETT SZABO/Ritzau Scanpix

Også målmand Hannes Þór Halldórsson ærgrer sig.

- Jeg har aldrig været så trist efter at have tabt en fodboldkamp, siger han til Station 2 Sport.

- Du kan aldrig være sikker på en føring med et mål, men det er lykkedes os tidligere. Det er virkelig trist, at det sluttede sådan.

- Måske manglede vi lidt energi til sidst, men det skulle ikke ske, når vi er så tæt på målet, siger han.

Og anfører Aron Einar Gunnarsson er også trist.

- Det er en stor skuffelse, men det markerer ikke nogen ende. Hvis du tænker over det, så er den næste kvalifikation kort, siger han med henblik på, at der allerede er VM året efter EM.

- Men at have arbejdet så hårdt for et mål som dette og være så tæt på og ikke nå det, det er virkelig frustrerende, siger anføreren.

Ungarn jublede, som havde de vundet EM. Foto: ATTILA KISBENEDEK/Ritzau Scanpix

Udover Ungarn kvalificerede også Skotland, Slovakiet og Nordmakedonien sig torsdag aften til EM. De seks EM-grupper er nu på plads og ser sådan ud.

EM-GRUPPERNE

Gruppe A: Italien, Schweiz, Tyrkiet og Wales.

Gruppe B: Belgien, Rusland, Danmark og Finland.

Gruppe C: Ukraine, Holland, Østrig og Nordmakedonien.

Gruppe D: England, Kroatien, Tjekkiet og Skotland.

Gruppe E: Spanien, Polen, Sverige og Slovakiet.

Gruppe F: Tyskland, Frankrig, Portugal og Ungarn.

