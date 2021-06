Aldrig sket før: Danmark kan blive historiske

Danmark kan blive første hold nogensinde til at blive to'er trods to nederlag i EM-gruppen - og aldrig er noget hold gået videre efter at have tabt de første to kampe

Danmark har efter 1-2 mod Belgien stadig alle muligheder for avancement fra gruppespillet enten via andenpladsen eller via pladsen som en af de fire bedste treere.

Men kommer Danmark videre efter sejr mod Rusland på mandag, så vil der være tale om en historisk præstation.

34 gruppespil er der spillet siden introduktionen af gruppespil ved EM i 1980, og aldrig tidligere er et hold sluttet på andenpladsen efter at have tabt to kampe.

VIDERE SOM NUMMER 2 I EM-GRUPPER Sejr-uafgjort-nederlag

2-1-0 - Polen (2016)

2-1-0 - Italien (1988)

2-0-1 - Spanien (2016)

2-0-1 - Belgien (2016)

2-0-1 - Portugal (2012)

2-0-1 - Tyrkiet (2008)

2-0-1 - Tyskland (2008)

2-0-1 - Rusland (2008)

2-0-1 - England (2004)

2-0-1 - Frankrig (2000)

2-0-1 - Kroatien (1996)

2-0-1 - Holland (1988)

2-0-1 - DANMARK (1984)

1-2-0 - Schweiz (2016)

1-2-0 - England (2016)

1-2-0 - Island (2016)

1-2-0 - Italien (2012)

1-2-0 - DANMARK(2004)

1-2-0 - Spanien (1996)

1-2-0 - Portugal (1984)

1-2-0 - Italien (1980)

1-1-1 - Grækenland (2012)

1-1-1 - Frankrig (2012)

1-1-1 - Italien (2008)

1-1-1 - Grækenland (2004)

1-1-1 - Holland (2004)

1-1-1 - Rumænien (2000)

1-1-1 - Tyrkiet (2000)

1-1-1 - Jugoslavien (2000)

1-1-1 - Holland (1996)

1-1-1 - Tjekkiet (1996)

1-1-1 - Tyskland (1992)

1-1-1 - DANMARK (1992)

1-1-1 - Tjekkoslovakiet (1980)

??? 1-0-2 - DANMARK (2021) ???

Siden 1980 er der spillet 34 EM-gruppespil, men Danmark kan blive første hold nogensinde til at blive to'er trods to nederlag. Foto: Lars Poulsen

Danmark kan også gå videre ved at blive en af de fire bedste treere. Muligheden for at gå videre som treer blev indført ved EM 2016, og ved slutrunden i Frankrig lykkedes det Nordirland at gå videre med to nederlag.

Nordirerne tabte dog ikke de første to kampe, som Danmark har gjort det, men indledte med at tabe til Polen, inden man slog Ukraine og så tabte til Tyskland.

Danmark vil derfor også være det første land til at gå videre fra en EM-gruppe efter at have tabt de to første kampe.

Ved VM-slutrunder kørte man i 1986, 1990 og 1994 også med systemet, hvor de fire bedste treere går videre, men heller ikke her lykkedes det hold at komme videre efter nederlag i de to første kampe - faktisk gik ingen hold videre med mere end et nederlag.

Her kan du læse, hvordan Danmark går videre som henholdsvis toer og treer.