Aldrig været stærkere

Vilje, holdånd og fællesskab.

Det kunne godt være det værdisæt, som det danske landshold arbejdede ud fra.

For det er indlysende, at Danmark ikke har de 11 bedste spillere, når du ser dem individuelt, men Hjulmand har et kollektiv, hvor ingen sætter sig selv over fællesskabet.

Det handler altid om holdet, før det handler om den enkelte spiller.

- Vi når ikke vores mål, hvis vi ikke står sammen, siger Yussuf Poulsen. Foto: Lars Poulsen.

Det var forårets kval-kamp mod Østrig det bedste eksempel på. Det stod 0-0 længe, så blev Yussuf Poulsen skiftet ud til fordel for Andreas Skov Olsen, der kom ind, scorede to mål og fik sit gennembrud på det danske landshold.

Fra bænken glædede Yussuf Poulsen sig over holdkammeratens pludselige succes.

Fredag sad de to side om side ved pressemødet forud for lørdagens VM-kvalifikationskamp mod Moldova.

- Vi når ikke vores mål, hvis vi ikke står sammen. Fællesskabsfølelsen er væsentligt stærkere på det her hold i forhold til det, jeg tidligere har oplevet, siger Yussuf Poulsen og uddyber:

- Det kan godt være jeg var skuffet, da jeg blev skiftet ud i Østrig, men alle på det her hold under hinanden alt det bedste. Og det er ligegyldigt, hvem der scorer målene, pointerer han.

Yussuf Poulsen ligner en starter som central angriber mod Moldova lørdag, hvor Kasper Hjulmand har forsikret, han sender et stærkt landshold på banen. Det bliver ikke som mod Færøerne, hvor han spillede med reserverne.

Yussud Poulsen scorede mod Israel, da han åbnede ballet i 5-0 sejren. Han ligner en start igen lørdag mod Moldova. Foto: Lars Poulsen.

Oprindeligt havde DBU fået 500 billetter, men på grund af corona-situationen i Moldova, er billetandelen reduceret til 330. Men de er også flået væk.

Allerede torsdag aften ankom de første glade og forventningsfulde roligans til Chisinãu, hvor flere af dem faktisk er indkvarteret på samme hotel som landsholdet, Radisson.

I spil til den største pris