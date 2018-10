Alle hold i verden ville savne Eriksen

- Det her var en god anledning til at lære at spille uden Christian, men vi skal kunne løse opgaven uden ham, mener anfører Simon Kjær

DUBLIN (Ekstra Bladet): Nulløsningen mod Irland sikrede Danmark førstepladsen i Nations League-gruppen, hvor Wales er tredje hold i gruppen.

Opgøret i Dublin blev en kamp til glemmebogen, men det blev også en kamp, hvor den danske offensiv er udfordret uden Christian Eriksen på banen.

Det danske landshold savner offensive ideer uden sin store kreative hjerne på banen.

- Hvis du tager Christian Eriksen ud af et hvilket som helst hold i verden, vil det kunne mærkes. Vi kan også mærke det, som Kasper Schmeichel formulerede det efter opgøret.

- Når vi spiller uden Christian Eriksen er der ting vi skal lære. Christian er en fantastisk spiller, men det her er et kollektiv og vi skal lære at løse tingene uden ham, supplerer Simon Kjær.

På trods af, at Danmark sled med de offensive ideer overfor en modstander, der stod med mange folk bag bolden, kom Hareides tropper alligevel til de farligste chancer.

Pione Sisto ramte stolpen på et langskud før pausen, og Simon Kjær måtte se et hovedstødsforsøg afværget på selve mållinjen, da han nåede foran to modstandere efter et hjørnespark.

- Vi spillede en god kamp, hvor irerne ikke ville særlig meget. De stod oftest med mange bag bolden.

- Jeg synes vi dominerer og det ville være uprofessionelt, hvis vi bare gav los og tabte kampen. Sådan en kamp som den her må vi ikke tabe, fastslår Kasper Schmeichel.

Vi måtte ikke tabe

Anfører Simon Kjær mener, at nulløsningen i Dublin er en fin kamp for spillerne at lære ud fra en modstander, der står meget dybt.

- Vi må lære at håndtere, at modstanderen står med otte mand i eget felt. Derfor er det en svær kamp at spille, fordi de ikke vil spille meget fodbold.

- Det var helt afgørende, at vi bevarede roen og holdt hovedet koldt. For det her var en fodboldkamp vi aldrig måtte tabe, siger Simon Kjær, der på trods af et sammenpresset kampprogram spiller igen på tirsdag i Herning i testkampen mod Østrig.

Åge Hareide sender søndag Thomas Delaney hjem til Dortmund, fordi han har betændelse i en tå, mens Andreas Cornelius har fået en forstærkning i lysken. Derfor rejser han hjem til Bordeaux for at blive scannet.

Se også: Hareide sender to hjem

Se også: Danmark i kedelig nulløsning: Vi kan ikke undvære Eriksen