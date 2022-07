Alle taler om Harder - undtagen én

Mange øjne vil hvile på Pernille Harder, når Danmark fredag åbner EM, men hun er ikke meget for at tale om sig selv som stjernen

De var måske lidt danskerforvirrede på Brentford Community Stadium sent torsdag eftermiddag.

Thomas Frank var byttet ud med Lars Søndergaard ved højbordet i pressekonferencelokalet – og ved hans side var hverken Christian Nørgaard eller Christian Eriksen, men derimod Simone Boye og Pernille Harder.

Selvom tyskerne er favoritter, ankom danskerne lige lovlig moderigtigt sent til eget pressemøde, men det kan man slippe af sted med, når man har Pernille Harder med i selskabet.

Ikke engang tyskerne mener, at deres profiler kan måle sig med Chelsea-stjernen, når de to lande krydser klinger fredag aften.

- Men Pernille er den bedste på banen, understregede en Bild-journalist, da Ekstra Bladet bad ham udpege de største tyske stjerner.

Ydmyg og ombejlet

Europas bedste i 2018 og 2020 blev også verdens dyreste, da hun skiftede Wolfsburg ud med London og Chelsea i september 2020. Og så er hun historiens mest scorende danske landsholdsspiller med 68 mål.

Man fornærmer dog næppe nogen ved at påstå, at Pernille Harder er en ydmyg verdensstjerne, og den 29-årige angriber har også været i gamet længe nok til at skrue op for diplomatiet, når det handler lidt for meget om hende selv.

- Det er heldigvis en holdsport, og jeg kan ikke klare det alene. Heldigvis har jeg rigtig mange gode holdkammerater. Så jeg håndterer det på den måde, at jeg fokuserer på min opgave, sagde hun på pressemødet, inden hun og holdkammeraterne løb ud til den afsluttende træning på stadion.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Danmark trænede torsdag aften på Brentford Community Stadium, hvor de fredag åbner EM mod Tyskland. Foto: Sebastian Gollnow/Ritzau Scanpix

Fremhævet af tyskerne

Pernille Harder var da også blandt de fem udvalgte spillere til EM, som gratisavisen Metro onsdag præsenterede for sine godt en million læsere i Londons transportsystem.

- Godt kendt i England som en del af Chelseas frygtindgydende angreb, og den danske anfører er en af verdens bedste spillere. Hendes øje for mål er et stort våben for hendes klub og land, lød beskrivelsen.

Tysklands landstræner Martina Voss-Tecklenburg, der selv er firedobbelt europamester fra 1989-1997, ville dog gerne fremhæve de danske angribere på sit pressemøde umiddelbart efter det danske.

Men hun nævnte aldrig Pernille Harders navn.

Det behøvede hun ikke.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

FCM sender basiliansk fiasko til leje

Viborg henter kantspiller i Barcelona

Godt nyt før dansk EM-brag

--------- SPLIT ELEMENT ---------