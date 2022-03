Allersidste chance: Mindst én trækker nitten

Det sker hver gang, der er en slutrunde. Der kan sættes et helt hold af sublime fodboldspillere, der ikke har kvalificeret sig.

Og sådan bliver det også med VM i Qatar, hvor vi eksempelvis går glip af stjernehæren fra Italien.

Men hvor Federico Chiesa, Marco Verratti og resten af europamestrene nok kommer med igen en anden gang, kan situationen vise sig at være langt mere alvorlig for nogle af deres forbilleder.

For Zlatan Ibrahimovic er det sidste chance.

For Cristiano Ronaldo og Robert Lewandowski lakker det godt nok også mod enden.

Fælles for de tre er, at de endnu ikke har kvalificeret sig med deres respektive landshold - men kan gøre det onsdag aften, når UEFA's snørklede kvalifikationsprogram når sin afslutning.

Det MÅ det være

Robert Lewandowski er ’kun’ 33 år, og med hans aktuelle form in mente kan man få en storm af hede drømme over, hvor længe han kan fortsætte. Men han optræder for et hold, der bestemt ikke er selvskreven til slutrunder.

Altså: Det kan være hans sidste chance for at komme til VM.

Cristiano Ronaldo er 37 år, og selvom han på nærmest magisk vis holder sig fri af skader, lakker det mod enden for fænomenet fra Funcal. Trods alt.

Og for Zlatan er det sidste chance.

Det MÅ det være, selvom den 40-årige mastodont som en anden Duracell-kanin synes at få ladet batterierne op en gang om året.

Sveriges landstræner, Janne Andersson, er glad for at råde over Zlatan. Selv på 20 procent er Zlatan guld værd at have med i så afgørende en kamp. Også selvom han ikke får alle 90 minutter. Derfor har Andersson også slået fast, at legenden bliver ’et værdifuldt våben’ på et tidspunkt i løbet af kampen.

Orker ikke at tale mere om det

Ronaldo og Portugal møder hjemme Nordmakedonien, der sensationelt slog Italien ud forleden. De er favoritter og vil sandsynligvis kunne leve på de dampe, en fuldstændig topmotiveret Ronaldo pumper ud af næseborene. For kommer han til VM, vil han også i VM-sammenhæng dundre sit navn ind i historiebøgerne.

Det vil være femte VM-slutrunde i træk, hvilket kun Lothar Matthäus (1982-1998) og de to mexicanere Antonio Carbajal (1950-1966) og Rafael Márquez (2002-2018) har præsteret før ham.

Ronaldo har i forvejen scoringer i fire VM-slutrunder i træk på cv’et. Det er rekord – delt med Uwe Seeler, Pelé og Miroslav Klose.

Artiklen fortsætter under billedet..

Zlatan, Cristiano og Robert på meget tidlige tidspunkter i deres karrierer hos henholdsvis Malmö FF, Sporting og Lech Poznan. Foto: Lars Poulsen, Paulo Duarte og Bas Czerwinski/AP/Ritzau Scanpix

Mens Zlatan gennem længere tid har talt om, at han tager ét år ad gangen, at skader er hæmmende for hans karriere, og at et stop nærmer sig, gider Cristiano ikke tale om det.

Han ORKER ikke.

- Jeg er træt af den slags spørgsmål. Kun jeg bestemmer min fremtid. Ingen andre. Hvis jeg vil spille videre, spiller jeg videre. Hvis ikke jeg vil, vil jeg ikke, sagde han mandag.

Mens portugiserne er storfavoritter på Estádio Do Dragão i Porto, er Polen-Sverige i Chorzów en noget mere åben affære.

Men altså…som Zlatan selv har sagt:

- Et VM uden Zlatan er ikke et VM.

Skulle det nu ende med, at ingen af dem kommer til at spille en VM-kamp igen, kan de jo glæde sig over, at de trods alt har prøvet det. Modsat legender som Alfredi di Stéfano, George Best, Eric Cantona og Ryan Giggs, der aldrig nåede med til en VM-slutrunde.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Formatet

De ti gruppevindere er direkte kvalificeret, mens de ti toere samt de to bedste Nations League-deltagere, der ikke blev nummer et eller to i kvalifikationen, er røget i playoffs.

De 12 hold er fordelt i tre lige store cup-turneringer, hvor semifinalerne nu er afviklet, og hvor vinderen af de tre finaler kvalificerer sig til VM.

Grundet den russiske invasion af Ukraine er ukrainernes semifinale mod Skotland rykket til juni, hvorfor finalen mod Wales først afvikles derefter.

Fredag kl. 18 er der lodtrækning til selve VM-slutrundens gruppespil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I øvrigt...

Zlatan Ibrahimovic har spillet fem kampe ved to VM-slutrunder.

Robert Lewandowski har spillet tre kampe ved én VM-slutrunde.

De har endnu til gode at score ved en VM-slutrunde.

Cristiano Ronaldo har i øvrigt spillet 17 kampe ved fire VM-slutrunder.

Han har scoret syv mål.