Alt er ændret på fem år: - Det er vanvittigt

Man har formentlig levet trygt under en sten i et godt stykke tid, hvis man ikke har bemærket, at kvindefodbold har taget et kvantespring eller to de seneste år.

Ganske udmærket symboliseret ved det danske kvindelandsholds rekordkamp i Parken for et par uger siden, hvor 21.542 tilskuere fandt vej til den første kvindelandskamp i nationalarenaen nogensinde.

Men det er ikke kun de mange tilskuere, der får hovedpersonerne til at spærre øjnene op.

Til den forestående EM-slutrunde i England er der således skruet gevaldigt op for luksussen, fortæller Sanne Troelsgaard, der med sine 166 landskampe efterhånden kan skrive 14 år som landsholdsspiller på cv’et.

- Det håber jeg, I også kan se udefra, siger hun og tager os med tilbage til EM for 13 år siden.

- Da jeg var til den første slutrunde i 2009 i Finland, der tror jeg nærmest ikke, jeg kan huske, hvad det var for baner eller marker, vi trænede på, forklarede hun og bredte armene ud for nærmest stolt at vise landsholdets base frem.

- Vi trænede her i går, og banen er jo helt, helt vanvittig. Setuppet er jo så meget bedre – også bare siden 2017. Der er simpelthen sket så meget på de fem år siden sidste slutrunde. Det er jo der, vi skal hen, siger Sanne Troelsgaard.

Kingsmeadow er kvindelandsholdets træningsanlæg under EM. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

Fire stjerner og egen kok

Og hun havde ret.

Græsplænen stod snorlige i Londons formiddagssol, og det var i hvert fald ikke dens skyld, at bolden et par gange sprang fra spillerne, så assistenttræneren måtte træde i karakter med en opfordring om mere kvalitet og en anelse mindre fjol under opvarmningen, som pressen fik lov at overvære.

Kvindelandsholdet har lånt Chelseas kvinders hjemmebane, Kingsmeadow, i det sydvestlige London de kommende uger, mens det er på det firestjernede Richmond Hill Hotel lidt nordpå, at truslen om lejrkuller skal afværges.

- Jeg var ovre og se det tidligere på året. Det er jo engelskinspireret – der er gulvtæpper, og det kan de jo godt lide herovre, men jeg synes, standarden er rigtig fin. Gode værelser – og vi har egen kok med. Det er vanvittigt – bare i forhold til hvad vi oplevede i 2017, lyder det fra Sanne Troelsgaard om hotellet.

Kvindelandsholdets hotel under EM

Harder som rejseguide

Pernille Harder er nok sværere at imponere med plænen på Kingsmeadow, for det er netop her, at den danske stjerne spiller sine hjemmekampe for Chelsea.

Derfor kunne hun heller ikke holde grinet tilbage, da hun blev spurgt, om hun havde haft en finger med i spillet, da rejseplanen blev lagt.

- Jeg er blevet spurgt til råds, i forhold til hvor det kunne være godt at bo henne, og hvilke nogle baner der er gode at træne på. Og der ved jeg, at Kingsmeadow altid har en rigtig god bane, og der, hvor vi bor, er et dejligt område. Så en lille finger har jeg haft med, lød det grinende fra anfører Pernille Harder.

Pernille Harder og Chelsea høstede ny titel tidligere på året.

Danmark skal dog ikke spille hjemmekampene på Kingsmeadow. Det foregår i stedet på Brentford-herrernes hjemmebane, Brentford Community Stadium, i første og sidste gruppekamp mod Tyskland og Spanien, mens kampen mod Finland spilles i Milton Keynes.