Alvorlig anklage: Ville tabe med vilje

Paris Saint-Germains stjernekeeper Keylor Navas er blevet en hovedperson i en sag i hans hjemland, Costa Rica.

Sagen består i, at Keylor Navas samt landsholdskollegerne Bryan Ruiz og Celso Borges skal have truet med at tabe kampe bevidst for at få den nu tidligere træner Jorge Luis Pinto fyret.

Det hævder Eduardo Li, der er tidligere chef for det costaricanske fodboldforbund, ifølge flere medier heriblandt Marca og AS.

Jorge Luis Pinto var træner for Costa Rica mellem 2011 og 2014, hvor han førte holdet til VM-slutrunden i 2014.

I trænerens kontrakt var der imidlertid en klausul, der gjorde, at han kunne blive afskediget, hvis han tabte tre kampe i træk. Det var det, Keylor Navas og holdkammeraterne ville opnå, så de truede med at tabe kampe bevidst.

- Spillerne kendte til klausulen. Keylor Navas var ham, der sagde, 'lad os tabe de tre kampe' sagde Eduardo Li ifølge Marca i retssalen mandag.

Ifølge Rafael Vargas, der er tidligere direktør i det costaricanske fodboldforbund, blev spillernes plan udarbejdet under VM i Brasilien i 2014. Kort efter slutrunden stoppede Jorge Luis Pinto så som landstræner.

Sagen fortsætter tirsdag, hvor eks-landstræneren Pinto selv skal vidne.

