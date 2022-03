Alvorlig Hjulmand: - Tingene har ændret sig

Der er ikke længere meget 'venskabskamp' over mødet med Holland lørdag, som Kasper Hjulmand vil sætte til vægs for at blive førsteseedet til VM

Det danske fodboldlandshold spiller lørdag aften 'venskabskamp' mod Holland i Amsterdam.

Men landstræner Kasper Hjulmand har også set VM-kvalifikationskampene på et tv i Marbella, hvor Hjulmand, ligesom resten af fodboldverdenen, noterede sig, at Italien sensationelt måtte opgive VM-drømmene mod Nordmakedonien.

Før fredagens pressemøde i den hollandske hovedstad overhovedet gik i gang på Johan Cruijff ArenA, tog landstræneren nemlig ordet og malede et nyt billede af betydningen af kampen mod Holland.

- Tingene har ændret sig inden for det seneste døgn. Der er vigtige point på spil til FIFA's rangliste, lød det indledende i en gravalvorlig mine fra Kasper Hjulmand med henvisning til, at Danmark kan sikre sig en plads som førsteseedet til VM-slutrunden, hvis Portugal også snubler mod Nordmakedonien tirsdag.

Kasper Hjulmand har holdt sig opdateret om tingenes gang i VM-kvalifikationen. Danmark kan nyde stor gavn af Italiens exit. Foto: Lars Poulsen

- Det er stadig en stor hurdle med Portugal ... Men der er kommet det sidste kompetitive aspekt ved vores kamp mod Holland. Vi er foran dem på verdensranglisten nu, og det skal vi gerne være efter vores indbydes kamp også, sagde Kasper Hjulmand og afslørede, at seednings-krigen meget vel kan få betydning for den måde, han griber kampen an på.

- Vi spiller altid for at vinde, men ud fra vores beregninger, kan vi holde Holland bag os med en uafgjort. Det betyder hypotetisk, at vi måske spiller kampen lidt anderledes i slutminutterne, hvis vi har et resultat.

Selv om det danske landshold går benhårdt efter en historisk førsteseedning til VM, så vil landstrænerens verden på ingen måde bryde sammen, hvis missionen mislykkes, og Danmark må tage til takke med en plads i andet lag.

- Det er slet ikke sikkert, det får nogen betydning. Det kommer jo an på lodtrækningen, sagde Hjulmand med et smil, inden han uddybede sin pointe.

- Der er lige så store nationer i andet lag som f.eks. Tyskland og Kroatien. Samtidig har man Qatar i første lag. Men vi jagter en førsteseedning, fordi det er inden for det mulige, så det skal vi gå efter.

At Danmark overhovedet er i spil til en førsteseedning ved et VM viser, hvor meget landsholdet har rykket sig i de senere år.

Det danske landshold i aktion på Johan Cruijff ArenA fredag aften. Foto: Claus Bonnerup

Det er ikke længe siden, Danmark spillede venskabskampe mod Lichtenstein, Bosnien og Bulgarien.

Nu matches landsholdet mod Holland og Serbien i afgørende testkampe. Nationer som begge er efter Danmark på verdensranglisten ligesom mange andre store nationer.

Nu er der noget vigtigt at samles om for det danske landshold, der skal holde Holland bag sig på FIFA's verdensrangliste. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg har i nogen tid forsøgt at få budskabet ud omkring, hvor vildt det er. Det må en lille nation som Danmark ikke tage for givet. Det er et enormt arbejde skabt over mange år i klubberne, med talentarbejdet og hos spillerne selv, sagde Kasper Hjulmand og fortsatte.

- Det har været et langt træk, og vi skal være vildt stolte over vores position på fodboldscenen, men vi skal også bruge det som brændstof til at nå endnu længere.

Første skridt videre kan tages lørdag 20.45 mod Holland.

Hollands landstræner Louis van Gaal har også fået øjnene op for førsteseedningen, som han tillægger stor betydning for hollænderne.

