Ambassadør i Tjekkiet: - Danmark er meget anerkendt

Når Ole Frijs-Madsen bevæger sig rundt i Prag, hvor han bor og er ambassadør, minder tjekkerne ham gerne om Tjekkiets 3-0-sejr over Danmark i kvartfinalen ved EM i 2004.

Men med det sagt, så ved tjekkerne ifølge Frijs-Madsen godt, at der ikke venter dem nogen let opgave på lørdag.

- Jeg har jo talt med en del tjekker om det, og selvom de godt ved, hvilket hold, de skal heppe på, så har de den her vurdering af Danmark som et stærkt hold og et land, man har stor sympati for, lyder det fra ambassadøren.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ser op til Danmark

Danmark er af tjekkerne højt respekteret. Både som nation og som fodboldhold.

- Danmark er et land, som generelt i Tjekkiet er meget anerkendt. Vi er et nordisk land og står for en masse ting, som tjekkerne godt kan lide og godt kunne tænke sig at bevæge sig imod som samfund.

- Dertil kommer, at de ved, at vi har et rigtig godt fodboldhold. Selvfølgelig er de nødt til at sige til sig selv, at de vinder, men der er en meget stor respekt om det danske hold.

Derfor er Frijs-Madsen, der endnu ikke har besluttet sig for, hvor han skal se kampen, ikke bange for på gaden i dag eller under opgøret på lørdag at vise, hvem han holder med.

- En ting er, at man tilbage i 2004 har slået Danmark ved EM, men der har aldrig været ondt blod mellem tjekkiske fans og danske fans eller mellem Danmark og Tjekkiet, lyder det fra ambassadøren, inden han tager et rødt tørklæde om halsen og gør sig klar til at vise os rundt i den tjekkiske hovedstad.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På den danske ambassade i Prag ligger der alt fra trøjer til klaphatte og tørklæder fremme, da vi besøger Ole Frijs-Madsen på kontoret. Foto: Jonas Olufson

Ikke samme billede som derhjemme

Der var jubel i gaderne, da Tjekkiet søndag slog Holland ud i 1/8-finalen.

Men når tjekkerne fejrer deres fodboldlandshold, så foregår det på mere afdæmpede manerer, end vi ser danskerne fejre Hjulmand og co. på gaderne i København.

- Tjekkerne har måske ikke en tradition for, at de går rundt i gaderne eller kører rundt, der er de sådan lidt mere afdæmpede, fortæller ambassadøren.

- Når jeg har set i pressen og i gadebilledet, så synes jeg igen ikke, at det har været helt det samme billede, som vi kender det i Danmark, hvor det måske rækker udover de nærmeste fans og breder sig bredere ud i befolkningen.

- Det synes jeg ikke, man ser her på samme måde som i Danmark, lyder det fra Frijs-Madsen, der ikke afviser, at ishockey nok står tjekkernes hjerter nærmere end fodbold.

- Hvor skuffede bliver tjekkerne, hvis Tjekkiet ryger ud nu?

- Det er et godt spørgsmål. Selvfølgelig vil man altid være skuffet, men måske bliver man ikke skuffet på samme niveau som Danmark, fordi forventningerne i forhold til at vinde kampen måske ikke er helt så store.

- Selvfølgelig vil der være en skuffelse, det tror jeg bestemt, uddyber Ole Frijs-Madsen.

- Men som jeg sagde før, tjekkerne er også gode tabere, så når skuffelsen har lagt sig, så tror jeg, man lægger det bag sig.

Kom tæt på landsholdsangriber Andreas Cornelius og hans hverdag i Parma i Ekstra Bladet+ her.

I Ekstra Bladet+ kan du også komme på besøg hos Andreas Skov Olsen i Bologna.