Amnesty om VM: - Vi har aldrig været tættere på et boykot

Amnesty vil ikke afvise at anbefale et boykot af VM i Qatar, men ser det endnu ikke som den bedste løsning

Uforståelig.

Det var, hvad Amnesty Danmark i sidste uge kaldte FC Københavns beslutning om at tage på træningslejr til Dubai i starten af 2021.

Hovedstadsholdet valgte så få dage efter at droppe at tage til Dubai og tager nu i stedet til Portugal på træningslejr.

Argumentet fra Amnestys side var, at FCK ville blive en del af en charmeoffensiv fra en diktaturstat, som vil forbedre sit omdømme gennem store fodboldklubber og fjerne fokus fra landets store menneskerettighedskrænkelser - noget, som Amnesty kalder 'sportswashing'.

Men hvordan forholder organisationen sig så til VM i Qatar, som skal spilles om to år?

I Qatar sker der nemlig lignende krænkelser, blandt andet af de migrantarbejdere som bygger de stadions, der skal spilles på til VM. Alligevel anbefaler Amnesty ikke, at Danmark skal boykotte VM 2022.

Se stadionet Al Wakrah som migrantarbejderne i Qatar har bygget. Video: Road to 2022

- Hvorfor skal FCK droppe sin træningslejr i Dubai, når DBU ikke skal boykotte VM i Qatar?

- Til VM er det ikke bare én klub. Det er FIFA. Det er VM. Der er så store ting på spil for Qatar, så man kan virkelig presse dem. Det kan FCK ikke med to uger på træningslejr alene, siger generalsekretær i Amnesty Danmark, Trine Christensen, til Ekstra Bladet.

Netop presset på FIFA og Qatar har ifølge Trine Christensen ført til historiske reformer til fordel for migrantarbejdere. De reformer er dog langt fra implementeret ordentligt.

- Kan det ikke bare være en facade fra Qatar og FIFA's side at få de til at virke som om, at forholdene bliver bedre, selvom der intet sker?

- De reformer, vurderer vores eksperter, er historiske, og kan de blive implementeret, vil de forbedret livet for migrantarbejdere, siger Trine Christensen.

- Men hvordan ser de på mulighederne for, at reformerne kan blive implementeret?

- Det tror de på, og det tror Amnesty på.

Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International Danmark. Foto: Peter Hove Olesen

Skulle reformerne fortsat ikke blive implementeret, ser Amnesty et boykot som en mulig anbefaling fra deres side i fremtiden.

- Vi har aldrig været tættere på at anbefale et boykot af en sportsbegivenhed. At VM er på vej til Qatar skaber et vindue for at presse på for ændringer, men det kræver vilje fra FIFA og Qatars side, siger generalsekretær i Amnesty, Trine Christensen.

