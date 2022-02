Amok i vildt drama

Efter 120 minutters overvejende træg fodbold var Egypten stærkest i straffesparkskonkurrencen, da nordafrikanerne spillede sig i finalen ved Africa Cup of Nations.

Værtsnationen Cameroun brændte tre af de fire første forsøg i straffesparkskonkurrencen, mens Egypten scorede på alle sine forsøg. 3-1 til egypterne efter 0-0 i den ordinære tid og forlængelsen.

Egypten slog også tidligere i turneringen Elfenbenskysten efter straffesparkskonkurrence.

Egyptens Mohamed Abougabal snupper et af Camerouns forsøg i straffesparkskonkurrencen. Foto: Thaier Al-Sudani/Reuters

I finalen venter Senegal, som onsdag slog Burkina Faso 3-1 i den første semifinale.

Værterne var det bedre hold af de to. Det var tydeligt, at niveauet på Camerouns hold spiller for spiller er højere end Egyptens.

Det var også Cameroun, som i første halvleg var tættest på at komme i front - blandt andet med et forsøg på overliggeren.

Især på dødbolde var værtsnationen farlig, mens Egypten især lurede på kontrastød ved holdets absolut største stjerne og anfører, Liverpools Mohamed Salah.

I de første 45 minutter lykkedes det ikke rigtigt at få stjernespilleren i scene, men et kvarters tid efter pausen kom den mulighed, egypterne drømte om.

En sløj camerounsk tilbagelægning gav Salah en friløber, men et ukarakteristisk dårligt træk af den hurtige angriber gav målmand Andre Onana muligheden for at tackle bolden til indkast.

Det var egypternes største mulighed, mens Cameroun gik lidt i stå spillemæssigt efter pausen.

Dødbolde var holdet stadig farlige på, mens midtbanespilleren Samuel Gouets drøn fra 35 meter 20 minutter før tid var tæt på at give værterne føringen på et regulært drømme mål. Forsøget tog dog ydersiden af stolpen.

Mens kvaliteten i spillet faldt drastisk i andet halvleg, kom der kog i temperamenterne. Især på sidelinjen.

Egyptens portugisiske cheftræner Carlos Queiroz var oppe i det røde felt flere gange, og han endte med at blive smidt op på tribunerne.

En lidt tam anden halvleg endte også uden mål, og den forlængede spilletid var en lige så mager omgang.

Intet blev sat på spil, og de 30 minutter løb langsomt af klokken og bragte en afgørelse i straffesparkskonkurrence med sig.

Her svigtede nerverne og sparketeknikken hjemmeholdet, mens Egypten satte tre meget sikre scoringer ind og kunne bryde ud i jubel.