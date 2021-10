Amok på pressemøde: Tåbeligt!

Det var bizarre scener, der udspillede sig på Friends Arena i Stockholm lørdag aften, da Sverige tog imod Kosovo i VM-kvalifikationen.

Vore naboer tog en stensikker 3-0-sejr, og Aleksander Isak leverede en regulær drømmetræffer til 2-0, men det var det svenske føringsmål, der stjal opmærksomheden på pressemødet efter kampen.

Bernard Challandes var mildt sagt ikke tilfreds med det straffespark, Sverige fik tildelt i første halvleg. Foto: Erik Simander/Ritzau Scanpix

Det tog nemlig VAR-systemet og dommer Marco Di Bello godt og vel fem minutter at dømme et straffespark på en af de tynde hands-situationer, som vi ellers var ved at være ude over...

Situationen fik blodet til at koge hos Kosovos karismatiske cheftræner, Bernard Challandes, der efter kampen fik råbt sin mening ud til pressen.

- Fra hoved til arm er det ikke et straffespark. Fra brystkasse til arm er det et straffespark. Forklar mig, hvem der fandt på den regel. Det var såmænd ikke en dommerfejl, jeg taler om reglen. Det er en tåbelig regel, lød det med eftertryk fra schweizeren som fortsatte.

Kosovos landstræner kunne næsten ikke finde en grimasse, der kunne passe efter kampen i Stockholm. Foto: Foto: Erik Simander/Ritzau Scanpix

- Og gult kort? Gult! Det er uretfærdigt. Og hvis man kigger efter, så burde der være dømt frispark til vores spiller inden situationen. Du kan selv se efter, sagde Bernard Challandes mens han fægtede rundt med armene, inden han besindede sig.

- Men uanset hvad, så var Sverige det bedste hold. Det er en helt anden diskussion, sagde Kosovo-chefen med et smil.

Under kampen huede dommerstandarden heller ikke Bernard Challandes. Foto: Frederik Sandberg/Ritzau Scanpix

Også Sveriges landstræner, Janne Andersson, var træt af VAR-cirkusset efterfølgende.

- Vi kan ikke have det sådan her. Det kan ikke være rigtigt. Det er synd for dommeren. Han var fortvivlet, fordi han stod og ventede og kiggede på skærmen, men der kom ikke noget billede. Vi kunne selv se skærmen, lød det fra Andersson, der fortsatte.

- Det tog fem og et halvt minut. Det tog fire og et halvt minut i Athen (Grækenland-Sverige, red.). Sådan kan vi ikke have det, selv om det blev et fint resultat denne gang.

Sverige er i en gunstig position i VM-kvalifikationsgruppe B, hvor svenskerne er ét point efter Spanien på førstepladsen. Sverige har dog en kamp i hånden, inden den ventede gruppefinale i november på Estadio de La Cartuja.

