Anbefaler nyt job til Ståle: - Har været længe nok i København

Desperat redning: - Ramte Ståles bløde punkt

Hvis Norge misser kvalifikationen til EM 2020, så kan man stå uden landstræner allerede til marts.

For svenske Lars Lagerbäck er efterhånden blevet 71 år og har mere eller mindre slået fast, at han stopper som landstræner efter EM 2020.

Ifølge Egil Drillo Olsen, manden i spidsen for succesperioden omkring VM 94 og VM 98, så er valget klart.

- Jeg ville hente Ståle Solbakken ind. Han har vel snart været længe nok i København nu, siger Drillo i et interview med norske Dagsavisen.

Så sent som i maj afviste Solbakken ellers over for Ekstra Bladet, at landstrænerjobbet er interessant.

- Jeg har sagt nej to gange. Og den ene gang sagde jeg ja, før jeg sagde nej. Jeg føler ikke, at det er mig, sagde Solbakken dengang.

Nordmanden har dog netop brilleret ved flere gange at afvise Nicklas Bendtner som mulighed i FCK-trøjen for derefter at hente ham ind, så måske skal afvisningen af landstrænerjobbet heller ikke ses som definitiv.

Ståles Bendtner-afvisning i august 2019...

Beslutningen er taget: Ståle med klar Bendtner-besked

I 2018 afviste Ståle også Bendtner-drømmen...

Hvad nu, Bendtner? Ståle afviser FCK-drømmen

Der var en grund til meningsskiftet...

FCK smed Bendtner-bomben: Derfor ændrede Ståle mening

Ståle Solbakken er stadig drømmen hos Egil Drillo Olsen. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Se også: Tredje hjul i storklub: Hvad laver Arnesen?

Egil Drillo Olsen har i hvert fald længe haft en forkærlighed for Solbakken, som han havde med som spiller på sit 90'er-hold, og som det også var planen skulle afløse Drillo efter hans anden periode i 2012.

Dengang snuppede tyske FC Köln Ståle Solbakken, inden han overhovedet kom i gang som landstræner, og det norske fodboldforbund måtte nøjes med en økonomisk kompensation.

Drillo ser også Ole Gunnar Solskjær som en mulighed, men det kræver nok en fyring i Manchester United inden for det næste halve år.

- Det kan ske, hvis han fortsætter med at tabe hjemmekampe. Men det er jo et eventyr. Han træner et hold, der engagerer sig i alle verdens dele, siger Drillo.

Norske fodboldeksperter har tidligere nævnt navne som Kjetil Rekdal, Henning Berg og Dag-Eilev Fagermo som andre muligheder, mens den nuværende danske landstræner Åge Hareide måske er det allerbedste bud.

Hareide har da også sagt, at han fremover ikke vil være klubtræner, men kun landstræner, og der har været bud efter ham i perioden i Danmark.

- Der var forespørgsler efter VM, og der kom et attraktivt og godt tilbud. På det tidspunkt var det ikke aktuelt, sagde Hareide i juli.

Norge har ikke kvalificeret sig til en stor slutrunde siden 2000, hvor Nils Johan Semb var landstræner.

Siden da har Åge Hareide, Egil Drillo Olsen, Per-Mathias Høgmo og siden februar 2017 Lars Lagerbäck forsøgt sig uden held.

I øjeblikket ser Norge heller ikke ud til at komme direkte til EM, da de ligger efter både Spanien og Sverige i EM-kvalifikationen, og så skal de håbe på kvalifikation via Nations League.

Ståle Solbakken har kontraktudløb i FC København i sommeren 2023, og Ekstra Bladet har tidligere beskrevet nordmandens årsløn, som du kan læse LIGE HER.

Ståle har i FCK-tiden også været i uvejr...

Se også: Surrealistisk sæson: 'Aldrig så ekstremt i FCK før'

Se også: Ståle føler med landsmænd: Folk vil også have mig fyret i FCK

Se også: Ståle skal overgå sig selv: 'Vil være hans største præstation nogensinde'