Anders overrasket: Mindede om en svindlermail

For et års tid siden tikkede en mail ind i Anders Iversens indbakke. Den var fra en mailadresse, han ikke kendte, og i den stod, at Puerto Ricos fodboldforbund pønsede på at udtage ham til landsholdet.

Det mindede den danske 2. divisionsspiller om den slags mails, hvor afsenderen hævder, at man skal arve et stenrigt familiemedlem, man ikke kender. Man skal bare lige sende sine kontooplysninger.

- Jeg tænkte i starten, at det var, som når man får besked om en onkel i Afrika med en masse millioner. Jeg var lidt mistroisk, for jeg havde aldrig hørt om de navne, de nævnte, fortæller Iversen til tipsbladet.dk.

- Jeg googlede lidt, og så kom det frem, at det var sandt nok. Så jeg svarede, og jeg satte en WhatsApp-konto op, så de kunne ringe til mig, og vi kunne holde møder med kamera, så jeg kunne få sat ansigt på.

Det var meningen, at Anders Iversen fra Holstebro Boldklub skulle have været med på en træningslejr i fjor, men den blev aflyst på grund af coronapandemien. I stedet kom han af sted den 10. januar i år. Det blev til et møde med hans fars hjemland og en ukendt fodboldkultur.

Det eksotiske islæt Hans fulde navn er Anders Santos Miguel Iversen og afslører hans ophav: dansk mor ogpuertoricansk far. Faderens hjemland havde faktisk allerede henvendt sig i 2014, men da var Iversen en del af det danske U16-landshold. Nu er han blevet 21 år og har ikke udsigt til mere dansk landsholdsfodbold, så han tog med glæde imod invitationen fra Puerto Rico. Den lille ønation er etselvstyrende territorium med tilknytning til USA, men uden at være fuldgydig delstat. Borgerne har dog amerikansk statsborgerskab.

'Hvad fanden er det her for noget?'

Selv om Puerto Rico er nummer 178 på verdensranglisten, mærkede Anders Santos Iversen på træningslejren i januar en professionalisme, som han i hvert fald ikke er vant til i Holstebros 2. divisionsklub.

- Vi boede på et femstjernet hotel helt øverst, hvor der var lukket af, så vi ikke blev blandet med de andre turister. Vi trænede to gange om dagen. I Holstebro træner vi tre gange i ugen, siger han.

- Det hårdeste var dog varmen. Det var 30 grader.

Anders Santos Iversen fik sig lidt af en overraskelse i sit allerførste træningspas.

- Efter fem minutter var der én, fløj ind i en anden, så der var en lille fight allerede. 'Hvad fanden er det her for noget?'; tænkte jeg. Jeg sparkede bolden ud og sagde: 'Slap af', men en af dem sagde bare, at jeg skulle spille videre. Så det var også lige med at finde ud af, hvor grænsen var, smågriner han.

De fleste puertoricanske landsholdsspillere er på kontrakt i den næstbedste række i USA eller spiller på college-hold. Fire spiller desuden i samme klub i Bolivia. Holdkammeraterne hed spanske navne som Ángel og Raúl eller amerikanske som Cody og Callum.

Og så var der Anders.

Bange for at strande

De fleste talte heldigvis engelsk; det var kun træneren, der måtte kommunikere med sin danske spiller via tolk. Det var dog ikke værre, end at Anders Santos Iversen skulle have startet inde i den første testkamp, hvis ikke et logistisk mareridt havde sat en stopper for det.

Først fik holdet at vide, at træningslejren ville blive afkortet med to dage, fordi holdet ellers risikerede at strande på grund af rejserestriktioner. En ansat trak så Anders Santos Iverson til side og sagde, at han var nødt til at rejse hjem allerede den følgende dag, da han som den eneste skulle til Europa. Ellers risikerede han at strande.

- Da jeg stod i lufthavnen, sagde de, at jeg ikke kunne komme med. Så jeg tænkte: 'Fuck', fortæller offensivspilleren.

Anders Santos Iversen måtte slutte sig til holdet igen, men kunne ikke spille den førnævnte testkamp, fordi han ikke var blevet registreret. Dagen efter forsøgte han igen at komme hjem, men fik igen at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Så Santos Iversen begyndte at blive bange for, at han slet ikke kunne komme derfra.

I stedet måtte han tage med resten af holdet til Guatemala, og derfra kunne han så komme til Mexico, Holland og videre mod Danmark - efter han havde tilbragt en nat i Amsterdam, så han kunne fremvise en negativ coronatest, som det kræves for at flyve til Danmark. Den oprindelige var blevet for gammel på grund af forsinkelserne.

Megafedt Ikke desto mindre var det to gode uger som landsholdsspiller for Holstebro-angriberen. - Det var en super oplevelse. Megafedt. Træneren sagde, at han var fint tilfreds med mig, og at jeg nok skulle regne med at blive udtaget næste gang. Da gælder det ikke bare en testkamp, men to opgør I VM-kvalifikationen. Ikke noget dårligt udbytte fra det, der lignede en svindler-mail fra Afrika.

