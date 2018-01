Andreas Christensen sikrer historisk hattrick

Den danske Chelsea-spiller Andreas Christensen vader i succes for tiden med en fast plads i Chelsea-forsvaret og en afgørende scoring i playoffkampen mod Irland i november.

Torsdag kom der så flere gode nyheder til den 21-årige forsvarsspiller.

Kollegerne i Spillerforeningen har for tredje år i træk peget på ham til prisen som Årets Mandlige Talent ved en afstemning, skriver Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

Andreas Christensen er den første spiller nogensinde til at tage prisen tre år på stribe. Det bliver dog også den sidste, da han næste år vil være for gammel til prisen, som gælder spillere under 22 år.

Pierre-Emile Højbjerg modtog prisen i både 2013 og 2014, inden Andreas Christensen overtog hæderen.

Efter to år på lejeophold i Borussia Mönchengladbach vendte danskeren tilbage til stjernespækkede Chelsea i sommer.

Her har han imponeret voldsomt og har tilspillet sig en fast plads i mesterholdets forsvar.

Siden landsholdsdebuten i 2015 har han optrådt yderligere 13 gange for Danmark og ligner en sikker mand i Åge Hareides VM-trup på nuværende tidspunkt.



