Andreas Cornelius humper ud af landsholdstræning

Den danske landsholdsspiller Andreas Cornelius er onsdag humpet ud af fodboldlandsholdets EM-træning i Helsingør.

Den fysisk stærke angriber gik i græsset efter en duel med Mathias 'Zanka' Jørgensen. Her blev han liggende i en kort periode, mens holdkammeraterne stille og roligt kom hen for at tilse ham.

Efterfølgende måtte Kasper Hjulmand opfordre spillerne til at passe på hinanden. Landstræneren ville gerne se intensitet, men ingen glidende tacklinger på det våde underlag.

Omfanget af en eventuel skade til Cornelius er ukendt.

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Foto: Lars Poulsen

Det sker blot tre dage før Danmarks EM-kvartfinale mod Tjekkiet i Baku.

Andreas Cornelius har været på banen i alle Danmarks fire EM-kampe, men han er ikke startet inde under slutrunden.

Landsholdsanfører Simon Kjær har været meldt tvivlsom til kvartfinalen, efter at han måtte lade sig udskifte mod Wales i lørdags. Onsdag var anføreren ude på den regnvåde træningsbane og indledte træningen på lige fod med holdkammeraterne.

Kjær blev dog skånet for at gennemføre hele træningen. I stedet tilbragte han tid til særlige øvelser sammen med Yussuf Poulsen, der missede EM-ottendedelsfinalen mod Wales med en baglårsskade.