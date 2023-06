Andreé Jeglertz bliver ny træner for kvindelandsholdet

Danmarks kvindelandshold skal snart have ny træner.

Og det bliver Andrée Jeglertz, som bliver ny chef på sidelinjen, når Lars Søndergaard stopper efter sommerens VM i Australien og New Zealand.

Det har DBU netop meldt ud i en pressemeddelelse.

Her er det en glad svensker, som har sat nogle ord på sit kommende arbejde.

- Jeg er både stolt og glad for chancen for at være landstræner for Danmark. Jeg ser meget frem til at fortsætte udviklingen af holdet og til at arbejde med de mange dygtige spillere og staben. Sammen skal vi vinde - og vi skal samle og begejstre danskerne.

51-årige Andrée Jeglertz har fejret flere triumfer i løbet af sin trænerkarriere. Han har eksempelvis vundet UEFA Women's Champions League og fire mesterskaber i Sverige.

Den nye landstræner begyndt sit arbejde efter sommerens VM. Foto: Finn Frandsen

Derfor jubler Peter Møller - fodbolddirektør i DBU - også over ansættelsen.

- Kvindelandsholdet står lige nu et godt sted og har udviklet sig stærkt under Lars Søndergaard og resten af trænerstabens ledelse. Der er foretaget et mindre generationsskifte, og flere dygtige, unge spillere er nu en del af truppen – og samtidig har landsholdet opnået stærke resultater med kvalifikation til to slutrunder i træk, herunder det første VM i 16 år, lyder det fra den tidligere angriber, inden han fortsætter:

- Jeg glæder mig over, at Andrée har sagt ja til at tage over efter Lars og dermed fortsætte udviklingen af holdet og spillerne. Andrée har en kæmpestor viden og erfaring i kvindefodbolden på både klub- og landsholdsplan - og så er han en vinder. Det er en rigtig god kombination, når vi drømmer om at samle Danmark og ultimativt stå med pokalen. Jeg er ikke i tvivl om, at han kommer til at løfte holdet, spillerne og dansk kvindefoldbold yderligere.

Første opgave som dansk landstræner for Andrée Jeglertz bliver den 22. september, hvor Tyskland kommer på besøg på Viborg Stadion til en kamp i Nation League.