Anfører Kjær: - Åge er ikke tilfreds

TBILISI (Ekstra Bladet): Både Jon Dahl Tomasson og spillerne har haft travlt med at underspille savnet af Åge Hareide i forbindelse med kampene i Gibraltar og Georgien.

Men nu, hvor ballet er forbi, og spillerne kan vende hjem til hverdagen med fire point mere på EM-kontoen, vil anfører Simon Kjær godt indrømme, at nordmanden har været savnet.

- Selvfølgelig vil du gerne have, at din cheftræner er der. Det er manden, der går forrest, og det er ham, der har ansvaret. Det er en mand, som vi alle støtter op omkring, så selvfølgelig ville vi gerne have, at han havde været her. Men først og fremmest er vi alle er kede af det på Åges vegne, siger Kjær, der har været i telefonisk kontakt med chefen under landsholdssamlingen i først Spanien og siden Georgien.

- Jeg har snakket med Åge et par gange, og han har ikke været tilfreds med at skulle være derhjemme, fortæller Kjær og fortsætter.

- Men som jeg også har sagt til ham, så skal han fokusere på helbredet, så skal vi nok tage os af det her, som vi altid har gjort. Jeg synes også, at vi har løst opgaven, men vi glæder os alle sammen til at han er tilbage, siger kaptajnen, der ligesom Jon Dahl Tomasson nægter at kalde uafgjort en skuffelse.

- Det er stadig i vores egne hænder, så 0-0 her er ikke en katastrofe. Det kan vi sagtens acceptere, selvom vi gerne ville have haft mere. Det er der ingen tvivl om.

- Det var en svær kamp, som vi havde forventet, hvor vi går lidt døde det sidste kvarter, og taber nogle dumme bolde, så vi kommer til at løbe lidt til sidst. Men vi har egentlig også de chancer, vi skal have, siger Simon Kjær, der nu rejser hjem til Italien den nye arbejdsgiver i Bergamo, Atalanta.

Se også: Jon Dahls ræsonnement: Vigtigt ikke at tabe

Se også: Uden rygrad: Røv og nøgler

Se også: Dansk fiasko: Eriksen og Dolberg var værst

Se også: Dansk nedtur i Georgien