Anføreren overrasker: Den tager jeg

PARKEN (Ekstra Bladet): Har Danmark nogensinde været bedre besat på dødboldspecialister end nu?

Christian Eriksen har tidligere klappet frispark ind for Champions League-finalisterne fra Tottenham, Lasse Schöne har brilleret i samme turnering med fin sparketeknik, og Robert Skov har fået adskillige Superliga-keepere ud at hænge for derefter at fiske bolden ud fa nettet.

Irland satser fredag på at få ét point med hjem fra en tæt på udsolgt Parken, og det kan blive låst. Derfor er standardsituationerne endnu vigtigere i sådan en kamp.

Hvis alle tre specialister er på banen, kan der godt bliver trængsel om bolden. Hvem får lov?, blev der spurgt.

- Så sparker jeg, lød det humoristisk fra anfører Simon Kjær, der kun har tre mål i 87 kampe.

Christian Eriksen, som igen-igen får roser af modstandere, holdkammerater og Åge Hareide, er dog manden med råderetten.

Eriksen holder fokus

Der blev dog stillet lidt spørgsmål ved den danske superstjernes fokus op til kampen. Med en tabt Champions League-finale og en åben dør til bejlere, der vil lokke ham væk fra Tottenham, kunne hans hoved være alle steder.

Det er dog ikke tilfældet, mener Kasper Schmeichel.

- Jeg kender Christian, og selvfølgelig er han skuffet over at have tabt finalen. Men er sikker på, at han er motiveret, for han ved godt, hvor stor præmien er her. Der er en EM-billet på spil, siger keeperen.

På trods af, at det var profilerne Kjær og Schmeichel, der var til stede på pressemødet, handlede det meste alligevel om Eriksen. Hareide gled dog af, da han blev spurgt, om det var godt for Danmark, hvis Spurs-stjernen blev til Real Madrid-stjerne.

- Jeg har ikke tænkt så meget på det. Det er ligegyldigt, hvor han spiller, siger Hareide.

Fredag kan han forvente en irsk 'overfrakke' i den danske sommervarme, for gæsterne vil sidde tæt på ham.

