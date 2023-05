Angreb på DBU: - Dårlige tabere

Elektronikkæden Power er gået til angreb på DBU, efter at unionen har anket en dom omhandlende markedsføring - DBU er uforstående over for angrebet

Da Sø- og Handelsretten 20. april gav elektronikkæden Power medhold i, at den i forbindelse med en markedsføringskampagne op til EM i 2021 ikke havde krænket DBU's rettigheder, jublede Power-direktør Jesper Boysen,

Torsdag stivnede smilet.

Her besluttede DBU sig nemlig for at anke dommen til Østre Landsret - og det fik Power til at gå i offensiven.

Det skete via en pressemeddelelse:

- Jeg anerkender fuldt ud deres ret til at anke, men jeg må sige, at jeg synes, DBU tangerer en flok dårlige tabere.

- Begge parter har fremført deres sag. Retten har vurderet indgående og afsagt en dom. DBU har tabt. Hvad er der mere at diskutere? spørger Jesper Boysen i pressemeddelelsen.

Den aggressive tone falder ikke i god jord hos DBU.

- Jeg er uforstående over for den retorik fra Powers side, siger DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til Ekstra Bladet.

- Det er hverken ludo eller fodbold i skolegården, det drejer sig om her. Det handler om en principiel dom, der også omhandler vores partnere, og hvor de (Power, red.) ønsker at markedsføre sig ind i en fodboldfest.

- Det drejer sig om millioner af kroner for os. Det er penge, der går til børnefodbold og talentudvikling.

- Det er disrespekt for det danske retssystem, der jo netop rummer muligheden for at anke sådan en sag, siger Høyer.

DBU har tidligere vundet en lignende sag. Det var tilbage i 2020, da spilselskabet Leo Vegas blev dømt for at have krænket fodboldforbundets immaterielle rettigheder med en reklamekampagne.